В Афганистане при атаке талибов погибли пять силовиков

Член совета северо-восточной афганской провинции Кундуз Амрудин Вали заявил каналу, что талибы напали на КПП сил безопасности в уезде Хан Абад поздно вечером во вторник. По его словам, столкновения между правительственными силами и талибами продолжались в течение нескольких часов.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.