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РИА Новости

В Афганистане при атаке талибов погибли пять силовиков

10:36 30.10.2019
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Кабуле
Полиция в Кабуле
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Пятеро служащих сил безопасности Афганистана погибли в результате атаки талибов, еще восьмерых силовиков боевики взяли в плен, сообщает телеканал Ariana News.
Член совета северо-восточной афганской провинции Кундуз Амрудин Вали заявил каналу, что талибы напали на КПП сил безопасности в уезде Хан Абад поздно вечером во вторник. По его словам, столкновения между правительственными силами и талибами продолжались в течение нескольких часов.
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В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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