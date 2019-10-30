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РИА Новости

В Казани водитель автобуса подрался с пассажиром

10:26 30.10.2019 (обновлено: 10:33 30.10.2019)
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КАЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана инициировала проверку после спора водителей двух казанских автобусов, закончившегося потасовкой с пассажиром, сообщил председатель ассоциации Сергей Темляков.
Ранее на Youtube появилось видео, на котором водители двух автобусов на остановке на улице Гвардейская в Казани ругаются в салоне одного из автобусов. По информации свидетелей конфликта, он произошел из-за того, что один из автобусов слишком долго стоял на остановке и мешал движению других. Зачинщик спора – водитель на маршруте №19 уходит, но потом возвращается для продолжения выяснения отношений в кабину водителя автобуса №55. В какой-то момент в конфликт вмешивается один из пассажиров, который вытаскивает из кабины водителя второго автобуса, между ними завязывается драка уже на улице.
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"По данному факту началась проверка. Этот вопрос на контроль взяли директора транспортных предприятий, которые обслуживают 19-й и 55-й маршруты", - сказал Темляков.
По его словам, директора предприятий лично проведут беседы с водителями, будут установлены все обстоятельства случившегося, виновника конфликта ждет наказание. Он также добавил, что об итогах проведенной проверки будет сообщено дополнительно.
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