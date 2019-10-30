В Казани водитель автобуса подрался с пассажиром

КАЗАНЬ, 30 окт - РИА Новости. Ассоциация автотранспортных предприятий Татарстана инициировала проверку после спора водителей двух казанских автобусов, закончившегося потасовкой с пассажиром, сообщил председатель ассоциации Сергей Темляков.
Ранее на Youtube появилось видео, на котором водители двух автобусов на остановке на улице Гвардейская в Казани ругаются в салоне одного из автобусов. По информации свидетелей конфликта, он произошел из-за того, что один из автобусов слишком долго стоял на остановке и мешал движению других. Зачинщик спора – водитель на маршруте №19 уходит, но потом возвращается для продолжения выяснения отношений в кабину водителя автобуса №55. В какой-то момент в конфликт вмешивается один из пассажиров, который вытаскивает из кабины водителя второго автобуса, между ними завязывается драка уже на улице.
"По данному факту началась проверка. Этот вопрос на контроль взяли директора транспортных предприятий, которые обслуживают 19-й и 55-й маршруты", - сказал Темляков.
По его словам, директора предприятий лично проведут беседы с водителями, будут установлены все обстоятельства случившегося, виновника конфликта ждет наказание. Он также добавил, что об итогах проведенной проверки будет сообщено дополнительно.