В Казани водитель автобуса подрался с пассажиром

Ранее на Youtube появилось видео, на котором водители двух автобусов на остановке на улице Гвардейская в Казани ругаются в салоне одного из автобусов. По информации свидетелей конфликта, он произошел из-за того, что один из автобусов слишком долго стоял на остановке и мешал движению других. Зачинщик спора – водитель на маршруте №19 уходит, но потом возвращается для продолжения выяснения отношений в кабину водителя автобуса №55. В какой-то момент в конфликт вмешивается один из пассажиров, который вытаскивает из кабины водителя второго автобуса, между ними завязывается драка уже на улице.