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РИА Новости
Тюменская область

Тюменская область перевыполнила план по расселению аварийного жилья

10:23 30.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 30 окт – РИА Новости. В Тюменской области с начала 2019 года расселили 16 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда – это почти в шесть раз превышает плановый показатель на текущий год, установленный в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.
Всего в 2019 году планируется расселить 22 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда, жилищные условия улучшат более 990 жителей Тюменской области. В целом в ходе реализации регионального проекта по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда планируется расселить 148 тысяч квадратных метров жилья. В результате реализации программы 9,9 тысячи жителей региона улучшат свои жилищные условия.
На эти цели понадобится более 9,4 миллиарда рублей, в том числе 2,5 миллиарда рублей – из средств федерального фонда содействия реформированию ЖКХ и 6,9 миллиарда рублей – из областного бюджета, уточнили в пресс-службе главы региона.
"Реализация региональных жилищных программ будет активно продолжаться в Тюменской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Будет продолжена в регионе и ликвидация аварийного жилья", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.
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Он напомнил, что Тюменская область одной из первых в стране в 2017 году завершила первую подобную программу, в рамках которой люди переселялись из домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года.
"Сейчас перед нами стоит задача до 2025 года ликвидировать все жилье, признанное аварийным по состоянию на 1 января 2017 года. Это одна из самых приоритетных задач областного правительства и муниципальных органов власти", – отметил Моор.-
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Тюменская областьАлександр Моор
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