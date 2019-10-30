Тюменская область перевыполнила план по расселению аварийного жилья

ТЮМЕНЬ, 30 окт – РИА Новости. В Тюменской области с начала 2019 года расселили 16 тысяч квадратных метров аварийного жилого фонда – это почти в шесть раз превышает плановый показатель на текущий год, установленный в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

Всего в 2019 году планируется расселить 22 тысячи квадратных метров аварийного жилого фонда, жилищные условия улучшат более 990 жителей Тюменской области. В целом в ходе реализации регионального проекта по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда планируется расселить 148 тысяч квадратных метров жилья. В результате реализации программы 9,9 тысячи жителей региона улучшат свои жилищные условия.

На эти цели понадобится более 9,4 миллиарда рублей, в том числе 2,5 миллиарда рублей – из средств федерального фонда содействия реформированию ЖКХ и 6,9 миллиарда рублей – из областного бюджета, уточнили в пресс-службе главы региона.

"Реализация региональных жилищных программ будет активно продолжаться в Тюменской области в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Будет продолжена в регионе и ликвидация аварийного жилья", - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он напомнил, что Тюменская область одной из первых в стране в 2017 году завершила первую подобную программу, в рамках которой люди переселялись из домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2012 года.