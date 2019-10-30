МЭР рекомендовало Минфину доработать законопроект о букмекерских конторах

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минэкономразвития России дал отрицательный отзыв на проект Минфина поправок к закону о госрегулировании азартных игр, который вводит понятия необычных и подозрительных ставок на спортивные соревнования, и рекомендует его доработать, следует из материалов, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как отмечает министерство, предлагаемое разработчиком определение понятию "необычные ставки на спортивные соревнования" не позволяет однозначно идентифицировать какие-либо ставки на спортивные соревнования как необычные ввиду отсутствия возможных критериев отнесения ставок к обычным или необычным. "Минэкономразвития России рекомендует разработчику проработать критерии признания ставок на спортивные соревнования необычными, а также порядок осуществления оценки принятых ставок на предмет их соответствия соответствующим критериям", - указывается в тексте документа.

По мнению МЭР РФ, отсутствие критериев может привести к необоснованной нагрузке на субъекты предпринимательской деятельности, а также необоснованному привлечению их к мерам административной ответственности. Следствием этого может стать нарушение прав иных участников азартных игр в части заключения основанных на риске соглашений о выигрыше.

Законопроект подготовлен в октябре 2017 года, он содержит поправки к федеральному закону о госрегулировании азартных игр. Проект, в частности, предлагает установить комплекс мер, направленных на ограничение или запрет приема организаторами азартных игр в букмекерских конторах ставок на спортивные соревнования, в отношении результатов которых имеются подозрения о манипулировании.

Согласно тексту проекта, необычными следует называть ставки, при которых процесс заключения соглашений о выигрыше "не соответствуют обычному или ожидаемому", а подозрительными должны признаваться ставки, в которых организатор соревнования видит "противоправное влияние" - манипулирование соревнованием.