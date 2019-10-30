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РИА Новости

В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты

10:18 30.10.2019 (обновлено: 12:14 30.10.2019)
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© Фото : РИА "Волга"Танзиля Бисембеева
Танзиля Бисембеева
© Фото : РИА "Волга"
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
С января этого года россиянка считалась самым пожилым человеком в мире. Запись о ней хранится в Книге рекордов России.

"Последние три месяца она уже не вставала с кровати, ушла из жизни спокойно 25 октября. Похоронили ее на кладбище в поселке Алча, где она прожила всю жизнь", — рассказал Такиев.

Бисембеева родилась в 1896 году в царской России, была старшей из восьми детей. Она пережила несколько революций, Первую и Вторую мировые войны, распад СССР.
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Между тем в Книге рекордов Гиннесса старейшей жительницей планеты с документально подтвержденными датами рождения и смерти указана француженка Жанна Кальман, которая прожила 122 года и 164 дня.
Сейчас рекорд по версии Книги рекордов Гиннесса удерживает японская долгожительница Канэ Танака. Ей 116 лет.
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Красноярский районАстраханская областьОбщество
Популярные комментарии
Ей от сил 90 лет.
30 октября, 12:19
Григорий .
17401138
Соболезнования близким
30 октября, 12:32
Василий Ребус
1600102
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