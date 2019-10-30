В Киеве на месте памятника Ленину установили скульптуру "Противостояние"

Памятник Ленину демонтировали в 2013 году. В 2018 году на месте памятника был установлен арт-объект в виде большой синей руки, символизировавшей дружбу и общение.

"Скульптура "Противостояние" — это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, что не поддается контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже памяти. Таким рычагом, удерживающим на поверхности, является осознание себя свободным", - цитирует Попову пресс-служба Киевсовета.

С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.