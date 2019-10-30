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РИА Новости

В Киеве на месте памятника Ленину установили скульптуру "Противостояние"

10:15 30.10.2019
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© Фото : Администрация города КиеваСкульптура, символизирующую противостояние, в центре Киева
Скульптура, символизирующую противостояние, в центре Киева
© Фото : Администрация города Киева
Скульптура, символизирующую противостояние, в центре Киева. Архивное фото
КИЕВ, 30 окт - РИА Новости. Скульптуру, символизирующую противостояние, установили в центре Киева возле постамента, на котором ранее стоял памятник Ленину, а затем - большая синяя рука, сообщила директор Департамента культуры Киевской городского совета Диана Попова.
Памятник Ленину демонтировали в 2013 году. В 2018 году на месте памятника был установлен арт-объект в виде большой синей руки, символизировавшей дружбу и общение.
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"Скульптура "Противостояние" — это попытка оформить в визуальный образ чувство внутреннего напряжения, конфликта, неудержимой силы, что не поддается контролю разума. Главным рычагом в жизни всегда остается что-то, что выше даже памяти. Таким рычагом, удерживающим на поверхности, является осознание себя свободным", - цитирует Попову пресс-служба Киевсовета.
Как отмечается, автором скульптуры "Противостояния" является известный украинский скульптор Алексей Золотарев. Инсталляция выполнена в виде большого коричневого шара с торчащими из него в разные стороны квадратами.
С мая 2015 года на Украине действует закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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