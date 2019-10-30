В Киргизии экс-советника Атамбаева приговорили к семи годам лишения свободы

БИШКЕК, 30 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Икрамжана Илмиянова, бывшего советника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, к семи годам лишения свободы за вымогательство 150 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в среду в канцелярии суда.

Илмиянова считали одним из самых доверенных лиц Атамбаева. В бытность главой государства Атамбаев назначил его заместителем руководителя своего аппарата, но после протестов общественности был вынужден снять с этого поста и назначить своим советником на общественных началах. Илмиянова арестовали осенью 2018 года.

"Судья вынес решение приговорить Илмиянова к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в 160 тысяч сомов (2,3 тысячи долларов)", - заявил собеседник агентства.

Илмиянов признан виновным в вымогательстве у частного предпринимателя взятки размером в 150 тысяч долларов. По утверждению следствия, за эти деньги бывший советник президента обещал решить вопрос со службой финансовой полиции о неуплате налогов бизнесменом.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.