В Киргизии экс-советника Атамбаева приговорили к семи годам лишения свободы

БИШКЕК, 30 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Икрамжана Илмиянова, бывшего советника экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, к семи годам лишения свободы за вымогательство 150 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в среду в канцелярии суда.
Илмиянова считали одним из самых доверенных лиц Атамбаева. В бытность главой государства Атамбаев назначил его заместителем руководителя своего аппарата, но после протестов общественности был вынужден снять с этого поста и назначить своим советником на общественных началах. Илмиянова арестовали осенью 2018 года.
"Судья вынес решение приговорить Илмиянова к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в 160 тысяч сомов (2,3 тысячи долларов)", - заявил собеседник агентства.
Илмиянов признан виновным в вымогательстве у частного предпринимателя взятки размером в 150 тысяч долларов. По утверждению следствия, за эти деньги бывший советник президента обещал решить вопрос со службой финансовой полиции о неуплате налогов бизнесменом.
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра несмотря на то, что сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Сам Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.