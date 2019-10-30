В Кузбассе утвердили приговор курсантам ФСИН, пытавшимся убить однокурсницу

КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Суд утвердил приговор в отношении трех курсантов новокузнецкого ФСИН, пытавшихся убить однокурсницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
"Все осужденные обжаловали приговор. Кемеровский областной суд сегодня оставил их жалобы без удовлетворения, приговор – без изменения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ранее сообщалось, что Центральный районный суд города Новокузнецка в июле с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный приговор трем курсантам ФСИН за покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Трое курсантов получили срок от 8 лет 6 месяцев до 13 лет в исправительной колонии строгого режима, с них взыскана компенсация морального вреда потерпевшей в размере 2,5 миллиона рублей.
В декабре 2017 года трое курсантов решили убить однокурсницу, чтобы не платить за ранее взятый для них кредит. Потерпевшая по просьбе организатора в июле 2017 года оформила кредит на свое имя и передала деньги знакомому.
Под надуманным предлогом они вызвали потерпевшую из дома, с помощью дубликата ключа проникли в квартиру, где ждали девушку. Когда она 28 декабря ночью вернулась домой, попытались ее убить, однако девушка осталась жива.
Все трое подсудимых вину не признали, при этом организатор категорически отрицал свою причастность. Двое других молодых людей также отрицали свою вину.