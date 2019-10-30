В Кузбассе утвердили приговор курсантам ФСИН, пытавшимся убить однокурсницу

КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Суд утвердил приговор в отношении трех курсантов новокузнецкого ФСИН, пытавшихся убить однокурсницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

"Все осужденные обжаловали приговор. Кемеровский областной суд сегодня оставил их жалобы без удовлетворения, приговор – без изменения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд города Новокузнецка в июле с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный приговор трем курсантам ФСИН за покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Трое курсантов получили срок от 8 лет 6 месяцев до 13 лет в исправительной колонии строгого режима, с них взыскана компенсация морального вреда потерпевшей в размере 2,5 миллиона рублей.

В декабре 2017 года трое курсантов решили убить однокурсницу, чтобы не платить за ранее взятый для них кредит. Потерпевшая по просьбе организатора в июле 2017 года оформила кредит на свое имя и передала деньги знакомому.

Под надуманным предлогом они вызвали потерпевшую из дома, с помощью дубликата ключа проникли в квартиру, где ждали девушку. Когда она 28 декабря ночью вернулась домой, попытались ее убить, однако девушка осталась жива.