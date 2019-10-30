Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T10:06Z
https://ria.ru/20191030/1560381679.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/105111/91/1051119128_0:0:2816:1584_1036x0_80_0_0_67fd8205edf1c1a04fddebb3bd6ecbf4.jpg
РИА Новости

В Кузбассе утвердили приговор курсантам ФСИН, пытавшимся убить однокурсницу

10:06 30.10.2019
1491
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 30 окт - РИА Новости. Суд утвердил приговор в отношении трех курсантов новокузнецкого ФСИН, пытавшихся убить однокурсницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.
"Все осужденные обжаловали приговор. Кемеровский областной суд сегодня оставил их жалобы без удовлетворения, приговор – без изменения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении прокуратуры.
Погибшая Бэла Воронина
9 сентября, 08:00РИА Новости
"Закопали в чемодане". Двое петербуржцев случайно сознались в убийстве
Ранее сообщалось, что Центральный районный суд города Новокузнецка в июле с участием шести присяжных заседателей вынес обвинительный приговор трем курсантам ФСИН за покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений. Трое курсантов получили срок от 8 лет 6 месяцев до 13 лет в исправительной колонии строгого режима, с них взыскана компенсация морального вреда потерпевшей в размере 2,5 миллиона рублей.
В декабре 2017 года трое курсантов решили убить однокурсницу, чтобы не платить за ранее взятый для них кредит. Потерпевшая по просьбе организатора в июле 2017 года оформила кредит на свое имя и передала деньги знакомому.
Под надуманным предлогом они вызвали потерпевшую из дома, с помощью дубликата ключа проникли в квартиру, где ждали девушку. Когда она 28 декабря ночью вернулась домой, попытались ее убить, однако девушка осталась жива.
Все трое подсудимых вину не признали, при этом организатор категорически отрицал свою причастность. Двое других молодых людей также отрицали свою вину.
3132024
Обсудить 2
Федеральная служба исполнения наказаний РФКемеровоПроисшествия
Рекомендуем
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Поезд
В Свердловской области поезд насмерть сбил двух девочек
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Барак для строителей Панышевской ГЭС
Осужденный во время сталинских репрессий рассказал о жизни в лагере
Актриса Лидия Вележева
Вележева прокомментировала инцидент со снятием с рейса
Сотрудник полиции
Источник назвал три версии по делу пропавшего вместе с детьми уфимца
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33На севере Москвы загорелось здание
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
Лента новостейМолния