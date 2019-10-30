В Свердловской области поезд насмерть сбил двух девочек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Грузовой поезд насмерть сбил двух девочек-подростков в городе Красноуфимске Свердловской области: одна девочка скончалась на месте, вторая - от полученных травм умерла в больнице, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.

Трагедия произошла во вторник в 17.30 (мск) на 1438 км в черте города Красноуфимск Свердловской области.

"Две девочки-подростка переходили железную дорогу в неустановленном месте. Грузовой поезд перерезал пополам 13-летнюю девочку, 14-летняя девочка была госпитализирована, она скончалась в больнице", - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, представители следственного комитета, помощник Красноуфимского транспортного прокурора и сотрудник аппарата Приволжской транспортной прокуратуры.