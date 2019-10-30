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РИА Новости

В Свердловской области поезд насмерть сбил двух девочек

10:05 30.10.2019
18307
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПоезд
Поезд
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Поезд. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 окт - РИА Новости. Грузовой поезд насмерть сбил двух девочек-подростков в городе Красноуфимске Свердловской области: одна девочка скончалась на месте, вторая - от полученных травм умерла в больнице, сообщили РИА Новости в Приволжской транспортной прокуратуре.
Трагедия произошла во вторник в 17.30 (мск) на 1438 км в черте города Красноуфимск Свердловской области.
"Две девочки-подростка переходили железную дорогу в неустановленном месте. Грузовой поезд перерезал пополам 13-летнюю девочку, 14-летняя девочка была госпитализирована, она скончалась в больнице", - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, представители следственного комитета, помощник Красноуфимского транспортного прокурора и сотрудник аппарата Приволжской транспортной прокуратуры.
Моторвагонное депо Крюково
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"Согласно Карте транспортных происшествий, на данном участке ранее случаев травмирования не имелось. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта", - отметили в ведомстве.
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Свердловская областьПроисшествия
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