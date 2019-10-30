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РИА Новости

В Калифорнии три человека погибли в результате стрельбы, сообщили СМИ

09:59 30.10.2019
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© AP Photo / Noah BergerСотрудники полиции, штат Калифорния, США
Сотрудники полиции, штат Калифорния, США
© AP Photo / Noah Berger
Сотрудники полиции, штат Калифорния, США. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три человека погибли, семеро пострадали в результате стрельбы возле одного из домов калифорнийского города Лонг-Бич, сообщает телеканал ABC7 News.
Отмечается, что стрельба произошла поздно вечером во вторник по местному времени. Рядом с домом было обнаружено множество гильз.
Канал уточняет, что на место происшествия прибыли полиция и медики, специалисты оказали помощь семи пациентам. Вскоре они доставили пострадавших в ближайшие больницы. Также были обнаружены тела трёх погибших.
У канала пока что нет информации о личности подозреваемого или сведений о том, находится ли он под стражей.
Полиция на месте преступления
27 октября, 14:58Радио Sputnik
Два человека погибли и 20 пострадали при стрельбе в Техасе, пишут СМИ
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КалифорнияСШАЛонг-БичВ мире
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