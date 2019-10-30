В Калифорнии три человека погибли в результате стрельбы, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Три человека погибли, семеро пострадали в результате стрельбы возле одного из домов калифорнийского города Лонг-Бич, сообщает телеканал Три человека погибли, семеро пострадали в результате стрельбы возле одного из домов калифорнийского города Лонг-Бич, сообщает телеканал ABC7 News.

Отмечается, что стрельба произошла поздно вечером во вторник по местному времени. Рядом с домом было обнаружено множество гильз.

Канал уточняет, что на место происшествия прибыли полиция и медики, специалисты оказали помощь семи пациентам. Вскоре они доставили пострадавших в ближайшие больницы. Также были обнаружены тела трёх погибших.