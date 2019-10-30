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РИА Новости

У "Яндекса" собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

09:54 30.10.2019 (обновлено: 15:18 30.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир СергеевОчередь у фирменного магазина "Яндекса"
Очередь у фирменного магазина Яндекса
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
"Стоит уже больше тысячи человек. Первые люди стоят с 22:30 вчерашнего вечера", — сказал представитель пресс-службы "Яндекса".
© РИА Новости . Владимир СергеевОчередь у фирменного магазина "Яндекса"
Очередь у фирменного магазина Яндекса
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Очередь у фирменного магазина "Яндекса"
По его словам, компания планирует в среду раздать около одной тысячи устройств взамен старых. При этом при обмене на старые устройства будет выдаваться одна мини-колонка в руки. Что касается продажи колонок, то такого лимита не установлено.
В среду приобрести мини-станцию можно только в фирменном магазине "Яндекса", в четверг продажи начнутся на маркетплейсе "Беру" и в сети "Связной". Стоимость новинки — 3990 рублей.
Офис российской интернет-компании Яндекс
13 сентября, 15:36РИА Новости
"Яндекс" встроит в свои сервисы приложение для самозанятых
"Яндекс" 9 октября представил "Яндекс.Станцию Мини", которая по размерам и весу значительно меньше предыдущей версии. В ней также установлен голосовой помощник "Алиса". Работает колонка через bluetooth. Ее можно подключить к собственной аудиосистеме в квартире через специальный разъем. В отличие от предыдущей колонки, "Яндекс.Станция Мини" "понимает" жесты, которыми можно управлять колонкой.
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПокупательницы в фирменном магазине компании "Яндекс" в Москве
Покупательницы в фирменном магазине компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Покупательницы в фирменном магазине компании "Яндекс" в Москве
"Яндекс" также запустил акцию, в рамках которой можно принести старую аудиотехнику (магнитофон, ненужную аудиоколонку или бабушкину радиолу) и получить взамен "Яндекс.Станцию Мини". Каждый может получить путем обмена только одну "Яндекс.Станцию Мини" независимо от числа принесенных устройств.
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкУмные колонки "Яндекс.Станция" и "Яндекс.Станция Мини"
Умные колонки Яндекс. Станция и Яндекс. Станция Мини
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Умные колонки "Яндекс.Станция" и "Яндекс.Станция Мини"
97719216140
Обсудить 29
ЯндексРоссияОбщество
Популярные комментарии
Тот случай, когда сама колонка умнее, чем люди, которые за ней стоят в очереди.
30 октября, 11:39
MYMake Yellowstone Great Again
140482115
Очередь, ага.. И даром не надо. Обычная Китайская колонка, испорченная наличием Алисы.
30 октября, 10:31
Expokey Qwert
831000159
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