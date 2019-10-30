У "Яндекса" собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.

"Стоит уже больше тысячи человек. Первые люди стоят с 22:30 вчерашнего вечера", — сказал представитель пресс-службы "Яндекса".

По его словам, компания планирует в среду раздать около одной тысячи устройств взамен старых. При этом при обмене на старые устройства будет выдаваться одна мини-колонка в руки. Что касается продажи колонок, то такого лимита не установлено.

В среду приобрести мини-станцию можно только в фирменном магазине "Яндекса", в четверг продажи начнутся на маркетплейсе "Беру" и в сети "Связной". Стоимость новинки — 3990 рублей.

"Яндекс" 9 октября представил "Яндекс.Станцию Мини", которая по размерам и весу значительно меньше предыдущей версии. В ней также установлен голосовой помощник "Алиса". Работает колонка через bluetooth. Ее можно подключить к собственной аудиосистеме в квартире через специальный разъем. В отличие от предыдущей колонки, "Яндекс.Станция Мини" "понимает" жесты, которыми можно управлять колонкой.