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РИА Новости

Участники "Голоса памяти" помолятся о расстрелянных на Бутовском полигоне

09:51 30.10.2019 (обновлено: 12:54 30.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОткрытие мемориала "Сад памяти" на Бутовском полигоне
Открытие мемориала Сад памяти на Бутовском полигоне
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Открытие мемориала "Сад памяти" на Бутовском полигоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Участники акции "Голос памяти" в День памяти жертв политических репрессий помолятся о расстрелянных на московском Бутовском полигоне.
"Только в период "Большого террора", с августа 1937 по октябрь 1938 года, здесь были расстреляны 20762 человека – в основном жителей Москвы и Подмосковья, люди разных национальностей, вероисповеданий и политических убеждений. Поэтому так важно именно здесь, у безмолвных братских могил, принести свидетельство нашей памяти", - говорится в сообщении, которое распространили организаторы акции.
Утром в храме Святых новомучеников и исповедников российских в Бутово пройдет поминальное богослужение, после которого на территории захоронений перед мемориалом "Сад памяти" зачитают имена погибших в Бутово.
Акцию "Голос памяти" ежегодно проводит на Бутовском полигоне приход храма Новомучеников и исповедников в Бутово и мемориальный центр "Бутово" при поддержке мэрии Москвы.
День памяти жертв политических репрессий был учрежден постановлением верховного совета РСФСР от 18 октября 1991 года. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Тогда они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР.
Мужчина в День памяти жертв политических репрессий у мемориала на Арском кладбище в Казани
Вчера, 04:00РИА Новости
День памяти жертв политических репрессий
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Новости - Религия и мировоззрениерелигияБутовский полигонМоскваОбщество
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