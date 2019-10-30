Участники "Голоса памяти" помолятся о расстрелянных на Бутовском полигоне

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Участники акции "Голос памяти" в День памяти жертв политических репрессий помолятся о расстрелянных на московском Бутовском полигоне.

"Только в период "Большого террора", с августа 1937 по октябрь 1938 года, здесь были расстреляны 20762 человека – в основном жителей Москвы и Подмосковья, люди разных национальностей, вероисповеданий и политических убеждений. Поэтому так важно именно здесь, у безмолвных братских могил, принести свидетельство нашей памяти", - говорится в сообщении, которое распространили организаторы акции.

Утром в храме Святых новомучеников и исповедников российских в Бутово пройдет поминальное богослужение, после которого на территории захоронений перед мемориалом "Сад памяти" зачитают имена погибших в Бутово.

Акцию "Голос памяти" ежегодно проводит на Бутовском полигоне приход храма Новомучеников и исповедников в Бутово и мемориальный центр "Бутово" при поддержке мэрии Москвы.