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РИА Новости

В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

09:48 30.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Украинский военный в Донецкой области
Украинский военный в Донецкой области
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Украинский военный в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Во вторник в ДНР сообщили о 18 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике 40 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 122 единицы", - добавил представитель ведомства.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
29 октября, 17:26РИА Новости
В ДНР призвали Киев контролировать перемирие в Донбассе
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