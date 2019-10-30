В ДНР заявили о десяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

ДОНЕЦК, 30 окт - РИА Новости. Украинские силовики 10 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Во вторник в ДНР сообщили о 18 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 10 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике 40 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.