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РИА Новости

Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле

09:42 30.10.2019 (обновлено: 16:30 30.10.2019)
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© Никита МакарьинДрака в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
© Никита Макарьин
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Заведующая детским садом № 236 в Ярославле Татьяна Рекрут рассказала о воспитательнице, которая допустила инцидент с избиением девочки во время дневной прогулки.
Видео с нападением на ребенка было опубликовано накануне в одной из городских групп в социальной сети "ВКонтакте". На записи показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка в розовом комбинезоне, которую бьют другие дети. При этом воспитатель решила вмешаться только спустя три минуты.

"Воспитательница очень хорошая, отзывы родителей были положительными", — сообщила Рекрут в интервью местному порталу 76.ru.

По словам заведующей, руководство сада не собирается закрывать глаза на инцидент: его обсудят "внутри коллектива", после чего будет принято решение.
Ранее директор департамента образования Ярославля Елена Иванова рассказала, что на время служебной проверки воспитательница группы, в которой избили ребенка, отстранена от работы.
Руслан
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ПроисшествияЯрославль
Популярные комментарии
И заведующую и воспитательницу уволить!!!!
30 октября, 10:12
Стас Титов
107214023
Хорошие воспитатели не допускают такого. Хорошие стараются детей сплотить, научить вместе играть. Где воспитатель была все это время, а я Вам скажу вела "очень важный» разговор с другим хорошим воспитателем. Моего ребёнка тоже на моих глазах били четыре ребёнка. Воспитатель с места не сдвинулась. Тоже было дело за домиком. И каждый день побитый приходить, с грязными и рваными штанами. Но его разрешают бить. И заведующая не видит никакой проблемы в этом. Говорят « он сам виноват». Воспитатель это призвание, это душа добрая должна быть! Детей любить должна воспитатель. У меня к сожалению записи такой нет. Этим родителям повезло, не отпускайте это дело безнаказанно. Пусть хоть один получит по заслугам. Это же покалеченная детская психика и нервная система тоже.
30 октября, 10:08
КЮКамилла Юсупова
107201019
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