Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Заведующая детским садом № 236 в Ярославле Татьяна Рекрут рассказала о воспитательнице, которая допустила инцидент с избиением девочки во время дневной прогулки.

Видео с нападением на ребенка было опубликовано накануне в одной из городских групп в социальной сети "ВКонтакте". На записи показана прогулка малышей в детском саду. Рядом с деревянным домиком на земле лежит девочка в розовом комбинезоне, которую бьют другие дети. При этом воспитатель решила вмешаться только спустя три минуты.

"Воспитательница очень хорошая, отзывы родителей были положительными", — сообщила Рекрут в интервью местному порталу 76.ru.

По словам заведующей, руководство сада не собирается закрывать глаза на инцидент: его обсудят "внутри коллектива", после чего будет принято решение.