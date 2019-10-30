Пресс-конференция к 90-летию Московского планетария

Участники:
- научный директор Московского планетария Фаина РУБЛЕВА;
- профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга, член Международного астрономического союза Анатолий ЗАСОВ.
5 ноября 1929 г. в Москве открылся первый в стране и тринадцатый в мире планетарий. Как складывалась работа звездного дома? Чем планетарий удивляет современников цифрового века? На что московские астрономы ориентируются при планировании деятельности
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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- научный директор Московского планетария Фаина РУБЛЕВА;
- профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга, член Международного астрономического союза Анатолий ЗАСОВ.
5 ноября 1929 г. в Москве открылся первый в стране и тринадцатый в мире планетарий. Как складывалась работа звездного дома? Чем планетарий удивляет современников цифрового века? На что московские астрономы ориентируются при планировании деятельности
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
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