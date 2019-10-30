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РИА Новости

Пресс-конференция к 90-летию Московского планетария

09:38 30.10.2019 (обновлено: 09:41 30.10.2019)
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31 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, посвященная 90-летию Московского планетария.
Участники:
- научный директор Московского планетария Фаина РУБЛЕВА;
- профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга, член Международного астрономического союза Анатолий ЗАСОВ.

5 ноября 1929 г. в Москве открылся первый в стране и тринадцатый в мире планетарий. Как складывалась работа звездного дома? Чем планетарий удивляет современников цифрового века? На что московские астрономы ориентируются при планировании деятельности

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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