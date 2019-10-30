Пресс-конференция ко Дню народного единства

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1 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная торжественным мероприятиям в честь Дня народного единства, отмечаемого в Российской Федерации 4 ноября.