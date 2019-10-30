Красный Крест готов начать сотрудничество с волонтерами-медиками

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Координатор по вопросам волонтерства и молодежи в Европе Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Розарио Федерико заявил, что организация готова сотрудничать с "Волонтерами-медиками", сообщается на сайте движения.

По его словам, российские добровольцы и Красный Крест способны оказывать помощь в поиске решений глобальных проблем, таких как изменения климата, миграция, различные эпидемии.

Я вижу очень много сфер, в которых волонтеры-медики и Красный Крест могут сотрудничать. Это обучение первой помощи, подготовка волонтеров для участия в ликвидации последствий ЧС, профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа", – считает Розарио Федерико.

Его выступление прошло на Международном форуме волонтеров-медиков, в котором также приняла участие координатор Всемирной организации здравоохранения в РФ по неинфекционным заболеваниям Елена Юрасова.

Она отметила, что на сегодняшний день помощь волонтеров особенно востребована в информационной и профилактической деятельности.