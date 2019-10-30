Пресс-конференция о форуме "Православная Русь ― ко Дню народного единства"

Участники:
- председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит ТИХОН (Шевкунов);
- директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации Владислав КОНОНОВ;
- генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы Виталий СУЧКОВ.
4 ноября в России отмечается День народного единства. С 4 ноября по 8 декабря в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" будет открыта экспозиция "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". 150 произведений живописи и скульптуры из 34-х городов России впервые предстанут в едином собрании, рассказывая о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940–2010 гг. Она станет продолжением экспозиции "Сокровища музеев России". Выставка будет сопровождаться насыщенной экскурсионной и культурной программой.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит ТИХОН (Шевкунов);
- директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации Владислав КОНОНОВ;
- генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы Виталий СУЧКОВ.
4 ноября в России отмечается День народного единства. С 4 ноября по 8 декабря в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" будет открыта экспозиция "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". 150 произведений живописи и скульптуры из 34-х городов России впервые предстанут в едином собрании, рассказывая о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940–2010 гг. Она станет продолжением экспозиции "Сокровища музеев России". Выставка будет сопровождаться насыщенной экскурсионной и культурной программой.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/