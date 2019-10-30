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РИА Новости

Пресс-конференция о форуме "Православная Русь ― ко Дню народного единства"

09:33 30.10.2019 (обновлено: 09:35 30.10.2019)
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31 октября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная проведению XVIII Церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь ― ко Дню народного единства".
Участники:
- председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит ТИХОН (Шевкунов);
- директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации Владислав КОНОНОВ;
- генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы Виталий СУЧКОВ.

4 ноября в России отмечается День народного единства. С 4 ноября по 8 декабря в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" будет открыта экспозиция "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". 150 произведений живописи и скульптуры из 34-х городов России впервые предстанут в едином собрании, рассказывая о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940–2010 гг. Она станет продолжением экспозиции "Сокровища музеев России". Выставка будет сопровождаться насыщенной экскурсионной и культурной программой.

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