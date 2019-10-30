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РИА Новости

Перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы загорелся автобус

09:26 30.10.2019 (обновлено: 09:28 30.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЦентральный диспетчерский пункт Лефортовского тоннельного комплекса
Центральный диспетчерский пункт Лефортовского тоннельного комплекса
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости.Рейсовый автобус "Мосгортранса" загорелся перед Лефортовским тоннелем на юго-востоке Москвы, возгорание удалось ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Возле Лефортовского тоннеля загорелся автобус "Мосгортранса", - сказал собеседник агентства.
Движение в Лефортовском тоннеле. Архив
13 ноября 2011, 03:31РИА Новости
Четверо пострадали при аварии в Лефортовском тоннеле МосквыЧетыре человека пострадали в ДТП в Лефортовском тоннеле Москвы в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров.
Как сообщили в ГУМЧС, заявка поступила в 8.42. После прибытия пожарные обнаружили, что автобус горит по всей площади.
По предварительным данным, пассажиров на момент возгорания в автобусе не было - автобус следовал из парка в гараж.
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МоскваМосгортрансПроисшествия
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