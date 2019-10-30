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РИА Новости

Премьер Таиланда хочет договориться с США о торговых преференциях

09:22 30.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча
Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча. Архивное фото
БАНГКОК, 30 окт – РИА Новости. Премьер Таиланда генерал Прают Чан-Оча предпримет попытку договориться с представителями США, прибывающими в начале ноября в Бангкок на серию саммитов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их диалоговых партнеров, о восстановлении торговых преференций США на импорт таиландских морепродуктов и других товаров, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на правительство Таиланда.
"Премьер-министр проведет переговоры на эту тему с представителями США", - сказал газете вице-премьер Таиланда по экономическим вопросам Сомкит Чатусипхитхак, слова которого приводит издание. Вице-премьер сообщил журналистам о готовящихся переговорах после встречи во вторник с временным поверенным в делах США в Таиланде Майклом Хитом, сообщает газета.
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Вице премьер также заявил, что, так как Таиланд и США поддерживают дружеские отношения на протяжении длительного периода времени, вопрос о преференциях "поддается решению путем переговоров".
Более 500 видов товаров, которые Таиланд экспортирует в США, недавним решением американских властей были лишены преференций в связи с недостаточным обеспечением в Таиланде прав рабочих, занятых в производстве этих товаров. Отзыв преференций должен вступить в действие в апреле 2020 года. По данным министерства торговли Таиланда, потери от этой меры для общего объема всего таиландского экспорта составят всего 0,01%, однако предприятия, занимающиеся ловом и производящие замороженные морепродукты, могут значительно пострадать.
Организаторам саммита АСЕАН и Восточно-Азиатского саммита, в котором вместе с лидерами стран АСЕАН примут участие лидеры стран-диалоговых партнеров блока, в том числе США, до сих пор неизвестно, будет ли присутствовать на форумах президент США Дональд Трамп. Экономический блок американских властных структур на бизнес-форуме АСЕАН и отдельном Индо-Тихоокеанском бизнес-форуме АСЕАН-США, которые пройдут 2-4 ноября в Бангкоке, будет представлять министр торговли США Уилбур Росс.
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Прают Чан-ОчаСШАТаиландВ мире
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