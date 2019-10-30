Премьер Таиланда хочет договориться с США о торговых преференциях

БАНГКОК, 30 окт – РИА Новости. Премьер Таиланда генерал Прают Чан-Оча предпримет попытку договориться с представителями США, прибывающими в начале ноября в Бангкок на серию саммитов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и их диалоговых партнеров, о восстановлении торговых преференций США на импорт таиландских морепродуктов и других товаров, сообщает в среду интернет-версия газеты Bangkok Post со ссылкой на правительство Таиланда.

"Премьер-министр проведет переговоры на эту тему с представителями США", - сказал газете вице-премьер Таиланда по экономическим вопросам Сомкит Чатусипхитхак, слова которого приводит издание. Вице-премьер сообщил журналистам о готовящихся переговорах после встречи во вторник с временным поверенным в делах США в Таиланде Майклом Хитом, сообщает газета.

Вице премьер также заявил, что, так как Таиланд и США поддерживают дружеские отношения на протяжении длительного периода времени, вопрос о преференциях "поддается решению путем переговоров".

Более 500 видов товаров, которые Таиланд экспортирует в США, недавним решением американских властей были лишены преференций в связи с недостаточным обеспечением в Таиланде прав рабочих, занятых в производстве этих товаров. Отзыв преференций должен вступить в действие в апреле 2020 года. По данным министерства торговли Таиланда, потери от этой меры для общего объема всего таиландского экспорта составят всего 0,01%, однако предприятия, занимающиеся ловом и производящие замороженные морепродукты, могут значительно пострадать.