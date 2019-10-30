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РИА Новости

Названы регионы с самыми качественными дорогами

09:11 30.10.2019 (обновлено: 09:52 30.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобили на парковке в Москве
Автомобили на парковке в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Москва возглавила рейтинг регионов с самыми качественными дорогами, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Отмечается, что в 2018 году в столице оказалось больше всего дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, — 97 процентов.
Вторую строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ (84,5 процента), третью — Ставропольский край (74,9 процента). В пятерку также вошли Красноярский край (71,4 процента) и Ингушетия (70,4 процента).
Регионами с наименее качественными дорогами стали Республика Марий Эл (1,4 процента), Саратовская область (9,9 процента) и Калмыкия (11,8 процента).
При составлении рейтинга Росстат учитывал такие показатели, как ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость.
Всего в России в прошлом году нормам соответствовало 42,4 процента всех региональных или межмуниципальных дорог. За десять лет этот показатель улучшился на пять процентов.
Автозаправочная станция
24 октября, 16:57РИА Новости
Росстат назвал регионы с самым дорогим и дешевым бензином
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РосстатРоссияОбщество
Популярные комментарии
Ещё бы местность возле корыта не была бы качественно заасфальтировна. Смишно прям. По закону сообщающихся сосудов, если в Москве асфальта много, то в России мало.
30 октября, 09:16
ЛКЛысый Кучерявый
801001023
Лучшие дороги те, которых нет. Вывод: На севере страны всё хорошо.)))
30 октября, 09:40
НДС 20
608011014
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