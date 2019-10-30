Названы регионы с самыми качественными дорогами

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Москва возглавила рейтинг регионов с самыми качественными дорогами, сообщает Москва возглавила рейтинг регионов с самыми качественными дорогами, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что в 2018 году в столице оказалось больше всего дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, — 97 процентов.

Вторую строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ (84,5 процента), третью — Ставропольский край (74,9 процента). В пятерку также вошли Красноярский край (71,4 процента) и Ингушетия (70,4 процента).

Регионами с наименее качественными дорогами стали Республика Марий Эл (1,4 процента), Саратовская область (9,9 процента) и Калмыкия (11,8 процента).

При составлении рейтинга Росстат учитывал такие показатели, как ровность и прочность дорожного покрытия, его сцепные качества, хорошая видимость.