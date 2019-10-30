Полиция проверяет заявление о жестоком обращении с тигром в Приамурье

ХАБАРОВСК, 30 окт - РИА Новости. Полиция начала проверку по заявлению о жестоком обращении с тигром в передвижном зоопарке в Амурской области, которое написал местный житель, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону в среду.

"В межмуниципальный отдел МВД России "Михайловский" во вторник поступило заявление от жителя села Поярково о том, что в передвижном зоопарке жестоко обращаются с тигром. Он сообщил, что у животного на животе открытая рана. После этого полиция незамедлительно начала проверку", - рассказал собеседник агентства.