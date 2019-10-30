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РИА Новости

Полиция проверяет заявление о жестоком обращении с тигром в Приамурье

09:07 30.10.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкТигр
Тигр
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Тигр. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 30 окт - РИА Новости. Полиция начала проверку по заявлению о жестоком обращении с тигром в передвижном зоопарке в Амурской области, которое написал местный житель, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону в среду.
"В межмуниципальный отдел МВД России "Михайловский" во вторник поступило заявление от жителя села Поярково о том, что в передвижном зоопарке жестоко обращаются с тигром. Он сообщил, что у животного на животе открытая рана. После этого полиция незамедлительно начала проверку", - рассказал собеседник агентства.
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Он отметил, что полицейские уже опросили сотрудников зоопарка, которые пояснили, что тигр сам расчесал себе рану. Также они рассказали, что обращались к ветеринару, тот назначил животному лечение. Эта информация также проверяется. "Проводятся и иные мероприятия в рамках проверки", - уточнил представитель УМВД.
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