Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Куляб вынужденно сел в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 30 окт - РИА Новости. Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в таджикский Куляб, вынужденно сел в Ташкенте из-за сильного тумана в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости в среду представитель аэропорта столицы Узбекистана.

"Борт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Куляб в 8-11 (6-11 мск) вынужденно сел в Ташкенте. Причина – туман в аэропорту назначения", - сказал представитель аэропорта. Самолет должен был приземлиться в Кулябе в 5.20 мск.