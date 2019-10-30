Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T09:00Z
https://ria.ru/20191030/1560379851.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/145813/46/1458134661_0:39:1200:714_1036x0_80_0_0_64b79899030865aa101ebd3f1c5014a1.jpg
РИА Новости

Рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в Куляб вынужденно сел в Ташкенте

09:00 30.10.2019
1464
© Flickr / Anna ZverevaСамолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии"
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании Уральские авиалинии
© Flickr / Anna Zvereva
Самолет Airbus A319-112 авиакомпании "Уральские авиалинии" . Архивное фото
ТАШКЕНТ, 30 окт - РИА Новости. Самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в таджикский Куляб, вынужденно сел в Ташкенте из-за сильного тумана в аэропорту назначения, сообщил РИА Новости в среду представитель аэропорта столицы Узбекистана.
"Борт "Уральских авиалиний", выполнявший рейс из Москвы в Куляб в 8-11 (6-11 мск) вынужденно сел в Ташкенте. Причина – туман в аэропорту назначения", - сказал представитель аэропорта. Самолет должен был приземлиться в Кулябе в 5.20 мск.
В настоящее время самолет отбуксирован на запасную полосу и ожидает вылета, пассажиры находится на борту, добавил собеседник агентства.
Самолет Boeing 777
18 октября, 00:38РИА Новости
Самолет из Москвы в Пхукет вынужденно сел в Ташкенте из-за дебошира
102101
Обсудить 0
ТашкентУзбекистанРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Пассажирский самолет в небе
Летевший в Таиланд самолет экстренно сел в Домодедово
Полиция
В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
Тушение пожара в Калифорнии
Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии
Самолет "Уральских авиалиний", севший в Ташкенте, задержится из-за поломки
Автомобили скорой помощи
В Москве три человека погибли от передозировки наркотиков
Испания
В Испании число жертв наводнения увеличилось до четырех человек
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Лавров оценил планы США "защищать нефтяные месторождения" в Сирии
Экспонаты выставки свидетельств военной агрессии ВСУ в Луганске
В ЛНР заявили, что на борту сбитого украинского беспилотника был яд
Аэропорт во Владивостоке
В Минтрансе пояснили информацию о коммерческих билетах на Дальний Восток
Полиция Таиланда
В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
Рамиль Шамсутдинов после задержания
Источник сообщил о конфликте между военными перед стрельбой в Забайкалье
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Московское метро
На красной ветке московского метро поезда ходят с увеличенными интервалами
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Воспитателя детсада в Ярославле, где избили ребенка, отстранили от работы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33На севере Москвы загорелось здание
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
06:48Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве, сообщил источник
Лента новостейМолния