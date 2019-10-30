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РИА Новости

Китаянка пыталась вывезти из Приамурья слитки золота, спрятав их в телефоне

08:46 30.10.2019
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкСлитки золота
Слитки золота
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 окт - РИА Новости. Жительница КНР пыталась вывезти из Приамурья слитки золота, спрятав их в телефоне, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни в среду.
"Сотовый телефон со слитками, предположительно, золота на месте аккумулятора обнаружили таможенники при оформлении гражданки КНР в международном пункте пропуска Благовещенск - Хэйхэ. Вес спрятанных слитков - 260 граммов, стоимость составляет около 780 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В отношении жительницы КНР составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров).
Со ссылкой на начальника отдела таможенных процедур и таможенного контроля Благовещенской таможни Андрея Иванищева сообщается, что в начале октября благовещенские таможенники задержали гражданина КНР с 12 слитками, предположительно, золота, которые он спрятал в обуви под стельками. Вес слитков составил более 1,6 кг, ориентировочная стоимость - 3,9 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ, ведется следствие.
Слитки, изъятые таможенниками, помещены в камеру хранения вещественных доказательств Благовещенской таможни.
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