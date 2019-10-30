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РИА Новости

На трассе в Улан-Удэ Nissan столкнулся с БТР

08:44 30.10.2019
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© РИА Новости / Зорикто Дагбаев / Перейти в фотобанкВиды Улан-Удэ
Виды Улан-Удэ
© РИА Новости / Зорикто Дагбаев
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Виды Улан-Удэ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 окт - РИА Новости. Внедорожник Nissan и БТР, шедший в составе колонны, столкнулись на дороге в Улан-Удэ, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Управлении Росгвардии по республике.
По ее данным, инцидент произошел в среду.
Скорая помощь. Архивное фото.
6 декабря 2013, 05:49РИА Новости
Легковой автомобиль столкнулся с БТР в Приморье, 2 пострадалиДва человека пострадали минувшей ночью в Приморье при столкновении легкового автомобиля и бронетранспортера (БТР), сообщает в пятницу УМВД России по региону.
"На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны. В результате ДТП пострадавших нет", - сообщила представитель пресс-службы.
На месте происшествия работают сотрудники ОБ ДПС по Республике Бурятия.
Инспектор ГИБДД
8 августа, 12:00РИА Новости
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