На трассе в Улан-Удэ Nissan столкнулся с БТР

КРАСНОЯРСК, 30 окт - РИА Новости. Внедорожник Nissan и БТР, шедший в составе колонны, столкнулись на дороге в Улан-Удэ, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Управлении Росгвардии по республике.
По ее данным, инцидент произошел в среду.
"На трассе Улан-Удэ водитель автомобиля Nissan Patrol совершил объезд патрульного автомобиля военной автомобильной инспекции, сопровождавшего организованную колонну, и допустил столкновение с БТР, следующим в составе колонны. В результате ДТП пострадавших нет", - сообщила представитель пресс-службы.
На месте происшествия работают сотрудники ОБ ДПС по Республике Бурятия.
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