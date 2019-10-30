Число жертв оползня на западе Камеруна превысило 40 человек

Кукла и личные вещи на месте оползня. Архивное фото

Кукла и личные вещи на месте оползня

© AP Photo / Luis Soto Кукла и личные вещи на месте оползня

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Число погибших в результате оползня, который ранее произошел в Западном регионе Камеруна, достигло 42 человек, сообщает государственная телерадиовещательная компания CRTV.

Ранее сообщалось о 30 погибших. Сход оползня, вызванный ливнями, произошел в одном из кварталов города Бафусам - административного центра региона.

Éboulement de terrain de #Gouache #Bafoussam #Cameroun

Chiffres Officiels

- 42 décès

- 6 hommes adultes

- 10 femmes adultes

- 4femmes enceintes

- 11 enfants garçons

- 15 enfants filles

- 1 homme et 1 femme décédés avec leurs enfants

- 36 corps formellement identifiés pic.twitter.com/GqxlhPk9cz — CRTVweb (@CRTV_web) October 29, 2019

"Официальные данные: 42 погибших. (Погибли – ред.) шестеро мужчин, десять женщин (среди них четыре беременные), 11 детей мужского пола, 15 детей женского пола ", - говорится в сообщении канала в Twitter-аккаунте CRTVweb

Канал отмечает, что среди этого числа погибших один мужчина и одна женщина "скончались вместе со своими шестью детьми". На данный момент личность 36 погибших была "формально установлена".

Eboulement #Gouache #Cameroun



Secours interrompus à 20h pour cause de pluie

L’État prend en charge tous les frais liés au sinistre



Un périmètre de sécurité délimité car les pluies continuent et il y a risque d'un nouvel éboulement



Les populations appelées à quitter la zone pic.twitter.com/WASDvhne31 — CRTVweb (@CRTV_web) October 29, 2019