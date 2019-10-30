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РИА Новости

Число жертв оползня на западе Камеруна превысило 40 человек

08:40 30.10.2019
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© AP Photo / Luis SotoКукла и личные вещи на месте оползня
Кукла и личные вещи на месте оползня
© AP Photo / Luis Soto
Кукла и личные вещи на месте оползня. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Число погибших в результате оползня, который ранее произошел в Западном регионе Камеруна, достигло 42 человек, сообщает государственная телерадиовещательная компания CRTV.
Ранее сообщалось о 30 погибших. Сход оползня, вызванный ливнями, произошел в одном из кварталов города Бафусам - административного центра региона.
"Официальные данные: 42 погибших. (Погибли – ред.) шестеро мужчин, десять женщин (среди них четыре беременные), 11 детей мужского пола, 15 детей женского пола ", - говорится в сообщении канала в Twitter-аккаунте CRTVweb.
Канал отмечает, что среди этого числа погибших один мужчина и одна женщина "скончались вместе со своими шестью детьми". На данный момент личность 36 погибших была "формально установлена".
Спасательная операция была свернута из-за обильных осадков. Местные власти рекомендовали покинуть место происшествия, поскольку существует риск второго оползня. В свою очередь президент африканской республики Поль Бийя выразил семьям погибших свои искренние соболезнования.
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