Число жертв оползня на западе Камеруна превысило 40 человек

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Число погибших в результате оползня, который ранее произошел в Западном регионе Камеруна, достигло 42 человек, сообщает государственная телерадиовещательная компания CRTV.
Ранее сообщалось о 30 погибших. Сход оползня, вызванный ливнями, произошел в одном из кварталов города Бафусам - административного центра региона.
Éboulement de terrain de #Gouache #Bafoussam #Cameroun— CRTVweb (@CRTV_web) October 29, 2019
Chiffres Officiels
- 42 décès
- 6 hommes adultes
- 10 femmes adultes
- 4femmes enceintes
- 11 enfants garçons
- 15 enfants filles
- 1 homme et 1 femme décédés avec leurs enfants
- 36 corps formellement identifiés pic.twitter.com/GqxlhPk9cz
"Официальные данные: 42 погибших. (Погибли – ред.) шестеро мужчин, десять женщин (среди них четыре беременные), 11 детей мужского пола, 15 детей женского пола ", - говорится в сообщении канала в Twitter-аккаунте CRTVweb.
Канал отмечает, что среди этого числа погибших один мужчина и одна женщина "скончались вместе со своими шестью детьми". На данный момент личность 36 погибших была "формально установлена".
Eboulement #Gouache #Cameroun— CRTVweb (@CRTV_web) October 29, 2019
Secours interrompus à 20h pour cause de pluie
L’État prend en charge tous les frais liés au sinistre
Un périmètre de sécurité délimité car les pluies continuent et il y a risque d'un nouvel éboulement
Les populations appelées à quitter la zone pic.twitter.com/WASDvhne31
Спасательная операция была свернута из-за обильных осадков. Местные власти рекомендовали покинуть место происшествия, поскольку существует риск второго оползня. В свою очередь президент африканской республики Поль Бийя выразил семьям погибших свои искренние соболезнования.
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