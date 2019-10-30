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РИА Новости

В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ

07:57 30.10.2019
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© Фото : U.S. Air ForceИстребители ВВС Японии
Истребители ВВС Японии
© Фото : U.S. Air Force
Истребители ВВС Японии. Архивное фото
ТОКИО, 30 окт - РИА Новости, Ксения Нака. Японские истребители с апреля этого года 135 раз поднимались по тревоге из-за российских военных самолетов, что почти на треть меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Объединенный комитет начальников штабов министерства обороны Японии.
"С 1 апреля по 30 сентября истребители (японских военно-воздушных сил самообороны) 470 раз поднимались по тревоге. Это на 91 раз меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом из-за китайских военных самолетов в 71% случаев, из-за российских – в 29%. В отношении китайских военных самолетов экстренный вылет объявлялся 332 раза, что на 13 раз меньше, чем в том же периоде прошлого года. Из-за российских самолетов – 135 раз, что на 76 раз меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.
Указывается, что воздушное пространство Японии нарушили 3 самолета ТУ-95 20 июня и один А-50 23 июля.
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В июле Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о якобы имевших место двух нарушениях воздушного пространства страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима) российским самолетом А-50. В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов из пулемета. По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – 4 минуты. Япония считает эти острова своей территорией, поэтому включает инцидент в число нарушений своего воздушного пространства.
Минобороны РФ заявило, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов.
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