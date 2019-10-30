В Токио рассказали, сколько раз поднимали истребители из-за самолетов из РФ

"С 1 апреля по 30 сентября истребители (японских военно-воздушных сил самообороны) 470 раз поднимались по тревоге. Это на 91 раз меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом из-за китайских военных самолетов в 71% случаев, из-за российских – в 29%. В отношении китайских военных самолетов экстренный вылет объявлялся 332 раза, что на 13 раз меньше, чем в том же периоде прошлого года. Из-за российских самолетов – 135 раз, что на 76 раз меньше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов.