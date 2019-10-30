В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе

ТОКИО, 30 окт — РИА Новости. Группа американских исследователей, участвующих в глубоководной экспедиции Пола Аллена, обнаружила в Тихом океане на глубине более 4,7 тысячи метров сохранившийся корпус эскортного авианосца США St. Lo, который, как считается, стал первой жертвой атаки японских камикадзе во времена Второй мировой войны, передает телеканал Группа американских исследователей, участвующих в глубоководной экспедиции Пола Аллена, обнаружила в Тихом океане на глубине более 4,7 тысячи метров сохранившийся корпус эскортного авианосца США St. Lo, который, как считается, стал первой жертвой атаки японских камикадзе во времена Второй мировой войны, передает телеканал NHK

Находка была сделана в мае этого года в Филиппинском море, но видеозапись исследования судна, сделанная с помощью беспилотной подводной лодки, была обнародована компанией Vulcan Inc., принадлежащей покойному сооснователю Microsoft Полу Аллену, лишь сейчас.

На кадрах видеозаписи показаны лежащий на дне корпус судна, на котором еще сохранились надписи, обозначающие различные отсеки, и следы маскировочной краски.