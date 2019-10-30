Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T13:34Z
https://ria.ru/20191030/1560378391.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/102855/32/1028553283_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_6ae78f76c1795ac85e2cfef1b61af5cb.jpg
РИА Новости

В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике

07:04 30.10.2019 (обновлено: 13:34 30.10.2019)
161322
© AP Photo / Apichart WeerawongПолиция Таиланда
Полиция Таиланда
© AP Photo / Apichart Weerawong
Полиция Таиланда. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В городе Чиангамай на севере Таиланда обнаружили тело убитой миллионерши Вонни Джирахароенинг, пишет издание Bangkok Post.
Труп женщины нашли залитым в бетон в холодильнике в ее квартире. Полицию вызвали соседи, которые пожаловались на запах гнили.
Полицейский на месте перестрелки в Линкольншире, Англия
23 октября, 13:49Радио Sputnik
В Британию приехал болгарский грузовик с 39 трупами
У Джирахароенинг был бизнес в сфере строительства и благотворительности. Восемнадцатого октября она перестала выходить на связь с родственниками. Как сообщали правоохранители, со счета миллионерши сняли несколько крупных сумм, ее автомобиль и банковские карты исчезли.
В убийстве заподозрили друга покойной, который исчез сразу после ее смерти. По данным Bangkok Post, подозреваемый, 39-летний Витун Ситабут, уже задержан.
На его причастность к преступлению указывают показания свидетелей, а также записи с камеры наблюдения.
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
26 октября, 03:54РИА Новости
В Испании нашли мумифицированное тело, пролежавшее 15 лет в ванной
36659022280115
ТаиландВ мире
Популярные комментарии
Мда... Только в капитализме есть люди безумно богатые и есть люди которые будут их грабить и убивать. Проклятье капитализма.
30 октября, 09:11
Алексей Степанов
2232006
Те кого она ограбила, наживая свое состояние, аплодируют.
30 октября, 09:13
ЛКЛысый Кучерявый
10001014
Рекомендуем
Танзиля Бисембеева
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
Объявление на информационном стенде у здания посольства Израиля в Москве
Посольство Израиля в России приостановило работу
Скриншот видео официального заявления лейбла MALFA
Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Последствия беспорядков в ходе акции желтых жилетов в Париже. 17 марта 2019
Парад смертников: больше половины банков скоро закроются
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
Пригожин объяснил, почему Фадеев расторг контракты со всеми артистами
Стоп-кадр видео с борта самолета Москва — Тель-Авив, где актриса Лидия Вележева устроила дебош
Опубликовано видео скандала с участием актрисы Лидии Вележевой в самолете
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Участница группы Serebro Полина Фаворская
Экс-солистка "Серебра" объяснила, почему Фадеев расторг контракты с певцами
Актриса Лидия Вележева
Вележева прокомментировала инцидент со снятием с рейса
Пенсия
Россияне назвали средний размер пенсии для достойной старости
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Заведующая прокомментировала скандал вокруг драки в детсаду в Ярославле
Мясо
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День четвертый
Зрители ушли с "пьяного" концерта Наргиз в Уссурийске
Строительство газопровода Северный поток-2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:40Ким Чен Ын соболезнует лидеру Южной Кореи в связи со смертью его матери
08:34В Японии потушили пожар в замке Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
08:33Людей эвакуировали из здания на севере Москвы из-за пожара
08:33В Приморье наградили добровольцев, спасших девочку от педофила
08:30Мародера из поселка Каменка, пострадавшего от взрывов, осудили на 2,5 года
08:26Австралийская авиакомпания проверит Boeing 737 после обнаружения дефектов
08:21В Пакистане число погибших при пожаре в поезде выросло до 62 человек
08:20Sputnik и Синьхуа подписали соглашение об обмене контентом
08:07Московский зоопарк готовит летучих мышей к спячке
08:01В Москве в четверг ожидается до двух градусов мороза
07:54СМИ: в Торонто пятеро подростков пострадали при стрельбе
07:52Число погибших при пожаре в поезде в Пакистане выросло до 25 человек
07:37Подводник рассказал, чью субмарину могли найти на дне Балтийского моря
07:19Урожай гречихи в Алтайском крае снизился в полтора раза
07:17В Бийске сгорели шесть дорогих иномарок
07:14В хабаровском избиркоме объяснили отсутствие данных о судимости кандидата
07:06Депутат посоветовал Зеленскому не тратить время на "реинтеграцию" Крыма
07:02Япония намерена восстановить сгоревший замок Сюри из списка наследия ЮНЕСКО
07:01NYT: около 900 военных из США могут остаться в Сирии после отвода войск
06:48СМИ: в США рассматривают стратегии нападения на Крым и Дальний Восток
Лента новостейМолния