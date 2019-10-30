В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В городе Чиангамай на севере Таиланда обнаружили тело убитой миллионерши Вонни Джирахароенинг, пишет издание В городе Чиангамай на севере Таиланда обнаружили тело убитой миллионерши Вонни Джирахароенинг, пишет издание Bangkok Post

Труп женщины нашли залитым в бетон в холодильнике в ее квартире. Полицию вызвали соседи, которые пожаловались на запах гнили.

У Джирахароенинг был бизнес в сфере строительства и благотворительности. Восемнадцатого октября она перестала выходить на связь с родственниками. Как сообщали правоохранители, со счета миллионерши сняли несколько крупных сумм, ее автомобиль и банковские карты исчезли.

В убийстве заподозрили друга покойной, который исчез сразу после ее смерти. По данным Bangkok Post, подозреваемый, 39-летний Витун Ситабут, уже задержан.