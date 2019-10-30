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РИА Новости

Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"

07:00 30.10.2019 (обновлено: 10:26 30.10.2019)
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" подводным крейсером стратегического назначения "Князь Владимир".
На кадрах виден момент старта ракеты и ее полет.
Пуск "Булавы" выполнили из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в рамках плановых испытаний стратегического ракетоносца.
Как подчеркнули в Минобороны, полет ракеты прошел в штатном режиме, системы контроля зафиксировали падение учебно-боевых блоков на полигоне.
Сейчас, согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ России планируется построить восемь субмарин класса "Борей". Из них построены и вошли в состав флота три: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.
Пуск баллистической ракеты Булава в Баренцевом море
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Ушастыч Ушатаев
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30 октября, 10:27
Брэд Пит-Буль
56011925
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