Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" подводным крейсером стратегического назначения "Князь Владимир".
На кадрах виден момент старта ракеты и ее полет.
Пуск "Булавы" выполнили из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в рамках плановых испытаний стратегического ракетоносца.
Как подчеркнули в Минобороны, полет ракеты прошел в штатном режиме, системы контроля зафиксировали падение учебно-боевых блоков на полигоне.
Сейчас, согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ России планируется построить восемь субмарин класса "Борей". Из них построены и вошли в состав флота три: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.