Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"

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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты "Булава" подводным крейсером стратегического назначения "Князь Владимир".

На кадрах виден момент старта ракеты и ее полет.

Пуск "Булавы" выполнили из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке в рамках плановых испытаний стратегического ракетоносца.

Как подчеркнули в Минобороны, полет ракеты прошел в штатном режиме, системы контроля зафиксировали падение учебно-боевых блоков на полигоне.