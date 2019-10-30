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РИА Новости

В Чите медведь забрался на торговую базу

06:58 30.10.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Бурый медведь. Архивное фото
ЧИТА, 30 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, забравшегося ночью на одну из торговых баз в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
"Около 5 утра (23.00 вторника мск) в полицию поступило сообщение от сторожа, что на территорию торговой базы в Чите по улице Вокзальная забрался медведь. На место выехали сотрудники полиции и правоохранительных органов. Медведя застрелили, он представлял опасность", - сказали в пресс-службе.
Позже на место вызвали работников ветеринарной службы.
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