В Чите медведь забрался на торговую базу

"Около 5 утра (23.00 вторника мск) в полицию поступило сообщение от сторожа, что на территорию торговой базы в Чите по улице Вокзальная забрался медведь. На место выехали сотрудники полиции и правоохранительных органов. Медведя застрелили, он представлял опасность", - сказали в пресс-службе.