В Чите медведь забрался на торговую базу

ЧИТА, 30 окт – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, забравшегося ночью на одну из торговых баз в Чите, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
"Около 5 утра (23.00 вторника мск) в полицию поступило сообщение от сторожа, что на территорию торговой базы в Чите по улице Вокзальная забрался медведь. На место выехали сотрудники полиции и правоохранительных органов. Медведя застрелили, он представлял опасность", - сказали в пресс-службе.
Позже на место вызвали работников ветеринарной службы.