В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию

МЕХИКО, 30 окт - РИА Новости. Палата депутатов Мексики одобрила проект поправок в статьи конституции, которые позволяют судить действующего президента не только за государственную измену, но и за коррупцию и преступления на выборах.
"Четыреста двадцать голосов за, 29 против, пять воздержались. Проект реформы конституции, позволяющей судить президента по обвинению в коррупции, преступлениях на выборах и указанных в статье 19 конституции, принят и возвращается (с доработками) в сенат Мексики", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте палаты депутатов.
По мнению депутатов, обязательным условием для начала уголовного преследования президента республики будет являться предъявление обвинений в сенате на основе действующего и применимого уголовного законодательства.
Проект реформы также предполагает одну возможность для проведения общенародного голосования в ходе шестилетнего срока службы президентов и губернаторов. В течение первых трех месяцев четвертого года президентства или руководства штатом граждане смогут отозвать мандат народного избранника за несостоятельность, неисполнение предвыборных обещаний, за утрату доверия.