В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию

"Четыреста двадцать голосов за, 29 против, пять воздержались. Проект реформы конституции, позволяющей судить президента по обвинению в коррупции, преступлениях на выборах и указанных в статье 19 конституции, принят и возвращается (с доработками) в сенат Мексики", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте палаты депутатов.