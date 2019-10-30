Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram

"Теперь официально: я больше не являюсь участницей юмористического коллектива "Уральские Пельмени". Решение не спонтанное", - написала актриса.

Михалкова отметила, что причиной ухода стало "достижение потолка" в данном шоу. "Играть по накатанной, застрять в одном образе - это путь к печальным самоповторам и забвению", - пояснила она.

Актриса добавила, что ее просили остаться в коллективе, однако все предложенное она "переросла".

""Уральские Пельмени", спасибо за все! Буду вспоминать с теплотой и всех вам благ!" - заключила Михалкова.

В декабре прошлого года актриса рассказала о распаде коллектива "Уральских пельменей". Тогда она заявила, что в полном, "классическом", составе творческая группа выступает только в Екатеринбурге и на телевидении. Михалкова также заявила, что не гастролирует с коллективом, потому что не хочет делать выбор между "старыми" и "новыми" его участниками.