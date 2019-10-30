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РИА Новости

Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"

05:46 30.10.2019 (обновлено: 07:35 30.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБывшая участница команды "Уральские пельмени" Юлия Михалкова
Бывшая участница команды Уральские пельмени Юлия Михалкова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Бывшая участница команды "Уральские пельмени" Юлия Михалкова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
"Теперь официально: я больше не являюсь участницей юмористического коллектива "Уральские Пельмени". Решение не спонтанное", - написала актриса.
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Михалкова отметила, что причиной ухода стало "достижение потолка" в данном шоу. "Играть по накатанной, застрять в одном образе - это путь к печальным самоповторам и забвению", - пояснила она.
Актриса добавила, что ее просили остаться в коллективе, однако все предложенное она "переросла".
""Уральские Пельмени", спасибо за все! Буду вспоминать с теплотой и всех вам благ!" - заключила Михалкова.
В декабре прошлого года актриса рассказала о распаде коллектива "Уральских пельменей". Тогда она заявила, что в полном, "классическом", составе творческая группа выступает только в Екатеринбурге и на телевидении. Михалкова также заявила, что не гастролирует с коллективом, потому что не хочет делать выбор между "старыми" и "новыми" его участниками.
Команда КВН "Уральские пельмени" была создана в 1993 году. За время существования она стала одной из самых популярных в клубе и добилась титула чемпиона Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы ведут собственное телешоу.
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Шоу-бизнесУральские пельмениКВНРоссия
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