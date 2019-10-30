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РИА Новости

Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец

05:32 30.10.2019 (обновлено: 07:19 30.10.2019)
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 30 окт - РИА Новости. Хабаровский школьник Бахтиёр Усмонов, который спас своего товарища, упавшего в колодец с кипятком, будет награжден в Москве в рамках проекта "Дети-герои", сообщает в среду Восточный округ войск нацгвардии.
В 2019 году Федеральная служба войск нацгвардии РФ совместно с Советом Федерации проводит VI всероссийский гражданско-патриотический проект "Дети-герои", в рамках которого чествуют детей, совершивших героические и мужественные поступки.
"В число 20 юных героев со всей России, выбранных для участия в торжественной церемонии награждения в Совете Федерации, вошли трое детей из Дальневосточного федерального округа. Хабаровский край будет представлять 10-летний Бахтиёр Усмонов, который в конце мая 2019 года совершил по-настоящему мужественный поступок – спас жизнь своему другу, провалившемуся в незакрытый коллектор, доверху наполненный горячей водой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Бахтиёр вместе с другими детьми играл на улице недалеко от своих домов. Один из мальчиков наступил на доску, прикрывавшую люк, доска треснула, ребенок полетел вниз и оказался по грудь в кипятке. Падая, он успел зацепиться за край колодца. Бахтиёр Усмонов сразу подбежал к другу, взял его за руки и стал тащить наверх.
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В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
Спасенный ребенок получил ожоги 40% тела, но поправился и осенью пошел в школу.
"Сейчас Баха, как его называют одноклассники, учится в третьем классе школы №23 Хабаровска, увлекается футболом и занимается в спортивной секции. Уже год как он с гордостью носит форму кадета. Для него это не просто обязательный школьный атрибут. К ней он относится с трепетом – в будущем мечтает стать офицером", - говорится в сообщении.
Отмечается, что церемония награждения пройдет 1 ноября в Совете Федерации. Ребят наградят председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов.
За три дня, которые юные герои проведут в столице России, их ждут экскурсии по Красной площади и территории Кремля, посещение центра океанографии и морской биологии "Москвариум". Ребята побывают в отдельной дивизии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной гвардии России, где для них организуют выставку вооружения и выступление по рукопашному бою. Побывают они и в Московском президентском кадетском училище имени М.А. Шолохова войск национальной гвардии РФ.
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2 июля, 11:01РИА Недвижимость
В Чувашии завели дело после падения девочки в канализационный колодец
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МоскваХабаровскОбщество
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