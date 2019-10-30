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РИА Новости

Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра

05:10 30.10.2019
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© AP Photo / Noah BergerТушение пожара в Калифорнии
Тушение пожара в Калифорнии
© AP Photo / Noah Berger
Тушение пожара в Калифорнии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 окт – РИА Новости. Американскому штату Калифорния, который уже борется с разрушительными последствиями мощных лесных пожаров, может угрожать их серьезное усиление в связи с нарастанием сухого ветра в ночь на среду, сообщает телеканал Fox со ссылкой на местных синоптиков.
В связи с этим коммунальные предприятия планируют отключение электроэнергии еще большему количеству потребителей, добавляет телеканал. По его данным, отключение электричества из-за пожаров уже затронуло около 1,5 миллиона человек. Электрики предпринимают такие меры, чтобы исключить распространение пожаров из-за активных линий электропередачи.
Пожарные уже пытаются справится с пламенем около Лос-Анджелеса, теперь "очень серьезное усиление ветра" ожидается в соседней Санта-Ане, сообщает телеканал.
"Ухудшение условий уже привело к тому, что пожарные по всему штату борются по меньшей мере с 11 пожарами, которые заставили тысячи людей последовать приказу об эвакуации", - сообщает Fox.
Власти следят за погодными условиями и в зависимости от ситуации будут решать, проводить ли эвакуацию, которая может в этом случае коснуться 186 тысяч человек. Всего в опасной зоне, из которой при определенных условиях может быть объявлена эвакуация, живут около 26 миллионов человек.
Как сообщает телеканал, 700 представителей американской нацгвардии были направлены на борьбу с пожарами в Калифорнию на помощь уже находящимся там тысячам нацгвардейцам. Они прибудут на места в течение 24 часов.
Лесной пожар
15 октября, 13:32РИА Новости
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КалифорнияСШАВ мире
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