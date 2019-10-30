Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции

КАМЫШЛЫ (Сирия), 30 окт - РИА Новости. Жители севера Сирии дружелюбно встречают российских военных полицейских, который должны заняться совместным с Турцией патрулирование сирийско-турецкой границы, об этом журналистам сообщил офицер военной полиции.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдских вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно. По его словам, туда зашли сирийские пограничники и российская военная полиция.
Как рассказал офицер, к российским военным позитивно относятся и взрослые, и дети.
"Показывают знак "виктория"... И я не видел здесь какого-то негативного отношения к российским вооруженным силам... Все остановки наши, как правило, сопровождаются сбором местного населения. Они активно нас фотографируют, снимаются на фоне нашей техники, на фоне наших военнослужащих", - сказал офицер.
Представитель военной полиции также сообщил, что военнослужащие занимаются прокладкой основных и резервных маршрутов для патрулирования, которое должно начаться в среду. По его словам, сейчас идет разведка местности, маршрутов, дорог.
"У всех подразделений свои задачи, и задачи наших подразделений - это именно патрулирование ради мира на этой земле, ради стабилизации ситуации в этом регионе", - подчеркнул офицер.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен был завершиться в 18.00 мск 29 октября. С этого момента должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.