Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-30T05:44Z
https://ria.ru/20191030/1560377933.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156035/93/1560359348_0:165:3072:1893_1036x0_80_0_0_2bd1cf5076e2821bfcf0c386dac290fa.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции

05:06 30.10.2019 (обновлено: 05:44 30.10.2019)
723
© AP Photo / Baderkhan AhmadРоссийская военная полиция на северо-востоке Сирии
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Российская военная полиция на северо-востоке Сирии. Архивное фото
КАМЫШЛЫ (Сирия), 30 окт - РИА Новости. Жители севера Сирии дружелюбно встречают российских военных полицейских, который должны заняться совместным с Турцией патрулирование сирийско-турецкой границы, об этом журналистам сообщил офицер военной полиции.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдских вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно. По его словам, туда зашли сирийские пограничники и российская военная полиция.
Как рассказал офицер, к российским военным позитивно относятся и взрослые, и дети.
"Показывают знак "виктория"... И я не видел здесь какого-то негативного отношения к российским вооруженным силам... Все остановки наши, как правило, сопровождаются сбором местного населения. Они активно нас фотографируют, снимаются на фоне нашей техники, на фоне наших военнослужащих", - сказал офицер.
Представитель военной полиции также сообщил, что военнослужащие занимаются прокладкой основных и резервных маршрутов для патрулирования, которое должно начаться в среду. По его словам, сейчас идет разведка местности, маршрутов, дорог.
Российская военная полиция в сирийском городе Кобани
Вчера, 23:56Война в Сирии
Турция начала разминирование в зоне совместного с Россией патрулирования
"У всех подразделений свои задачи, и задачи наших подразделений - это именно патрулирование ради мира на этой земле, ради стабилизации ситуации в этом регионе", - подчеркнул офицер.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен был завершиться в 18.00 мск 29 октября. С этого момента должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1510102
Обсудить 0
Война в СирииТурцияСирияРоссия
Рекомендуем
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Львовский журналист и писатель Остап Дроздов
Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с "животными"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35
Боевики ИГ на улице Эр-Рамади в провинции Анбар, Ирак. Архивное фото
СМИ: иракские пастухи нашли сокровища ИГ* на сумму $25 миллионов
Банкноты номиналом 1000 рублей
Эксперты рассказали, в каких сферах чаще всего подрабатывают россияне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Уитни Хьюстон в фильме Телохранитель
СМИ узнали, кто должен был петь хит Уитни Хьюстон из "Телохранителя"
Стоп-кадр тизера последнего сезона сериала Игра престолов
HBO анонсировал новый приквел к "Игре престолов"
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Швейцарию
Лавров оценил планы США "защищать нефтяные месторождения" в Сирии
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В Армении приветствовали решение конгрессменов в США признать геноцид армян
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День четвертый
Зрители ушли с "пьяного" концерта Наргиз в Уссурийске
Истребитель F-16 ВВС Бельгии и Су-35 ВКС России
Летчики НАТО похвастались, что сопровождали "мощный Су-35"
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку
Мясо
Ученые назвали самый вредный продукт для здоровья человека
Военнослужащие ВВО
Спецкомиссия Минобороны подняла по тревоге около трех тысяч военных ВВО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:40Южная Корея завершила разработку нового морского радара
07:28В Тихом океане нашли обломки авианосца, потопленного японскими камикадзе
07:17В Тайване одобрили проект о финансировании покупки 66 истребителей у США
07:04В Таиланде тело убитой миллионерши нашли залитым в бетон в ее холодильнике
07:00Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
06:58В Чите медведь забрался на торговую базу
06:50Американские конгрессмены-демократы призвали госдеп продлить СНВ-3
06:34Число погибших из-за ливневых дождей в Японии выросло до 12 человек
06:29В Тулуне кровля, сорванная ветром с пятиэтажки, повредила восемь машин
06:06В Мексике приняли поправки, позволяющие судить президента за коррупцию
06:06Названы самые популярные черноморские курорты России для отдыха в ноябре
05:46Юлия Михалкова объявила об уходе из "Уральских пельменей"
05:39Суд приостановил решение о передаче конгрессу США полного доклада Мюллера
05:32Школьника из Хабаровска наградят за спасение товарища, упавшего в колодец
05:28"Ведомости" выяснили, когда начнутся испытания новейшей ракеты "Сармат"
05:10Калифорнии грозит усиление пожаров из-за сильного ветра
05:06Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции
05:03Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"
04:58Суд снял обвинения по двум делам о коррупции с экс-президента Аргентины
Лента новостейМолния