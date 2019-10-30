Жители северной Сирии позитивно отнеслись к российской военной полиции

КАМЫШЛЫ (Сирия), 30 окт - РИА Новости. Жители севера Сирии дружелюбно встречают российских военных полицейских, который должны заняться совместным с Турцией патрулирование сирийско-турецкой границы, об этом журналистам сообщил офицер военной полиции.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдских вооруженных подразделений из зоны безопасности на северо-востоке Сирии в соответствии с сочинскими договоренностями завершен досрочно. По его словам, туда зашли сирийские пограничники и российская военная полиция.

Как рассказал офицер, к российским военным позитивно относятся и взрослые, и дети.

"Показывают знак "виктория"... И я не видел здесь какого-то негативного отношения к российским вооруженным силам... Все остановки наши, как правило, сопровождаются сбором местного населения. Они активно нас фотографируют, снимаются на фоне нашей техники, на фоне наших военнослужащих", - сказал офицер.

Представитель военной полиции также сообщил, что военнослужащие занимаются прокладкой основных и резервных маршрутов для патрулирования, которое должно начаться в среду. По его словам, сейчас идет разведка местности, маршрутов, дорог.

"У всех подразделений свои задачи, и задачи наших подразделений - это именно патрулирование ради мира на этой земле, ради стабилизации ситуации в этом регионе", - подчеркнул офицер.