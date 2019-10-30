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РИА Новости

Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"

05:03 30.10.2019 (обновлено: 07:03 30.10.2019)
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Ракетный крейсер стрелял из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.
"Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля", - отметили в департаменте.
В настоящее время, согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ России планируется построить восемь субмарин класса "Борей". Из них построены и вошли в состав флота три: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.
"Булава" (по классификации НАТО — SS-NX-30) — трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее размещают на подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Она может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.
Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А", вооруженных ракетами "Булава", призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.
Пуск баллистической ракеты Булава в Баренцевом море
20 октября, 08:00РИА Новости
Посылка из глубин. Как действует самое смертоносное оружие подлодок
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Подводные лодки проекта 955 "Борей"РоссияБезопасность
Популярные комментарии
щас украинцы тут расскажут, что плохого в этом ))
30 октября, 05:24
ARAlex Rin
22150004
у нас самые клевые лодки в мире. а главное, люди! которые в них. молодцы!
30 октября, 05:30
ARAlex Rin
3000405
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