Подлодка "Князь Владимир" впервые провела пуск "Булавы"

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Атомная подлодка "Князь Владимир" проекта 955А ("Борей-А") в рамках испытаний впервые провела пуск баллистической ракеты "Булава", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ракетный крейсер стрелял из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

"Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время, что было зафиксировано средствами объективного контроля", - отметили в департаменте.

В настоящее время, согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ России планируется построить восемь субмарин класса "Борей". Из них построены и вошли в состав флота три: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания.

"Булава" (по классификации НАТО — SS-NX-30) — трехступенчатая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета. Ее размещают на подводных крейсерах проекта 955 "Борей". Она может нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону вероятного противника. Максимальная дальность полета превышает восемь тысяч километров.