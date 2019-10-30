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РИА Новости

В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35

04:01 30.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" . Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35. Об этом сообщает портал Haberler.
Ранее турецкое издание Daily Sabah cо ссылкой на военные источники сообщило, что Москва и Анкара близки к заключению контракта на поставку партии истребителей Су-35.
Пентагон
17 сентября, 18:15РИА Новости
США прокомментировали интерес Турции к российским Су-35 и Су-57
По словам Акара, Турция по-прежнему заинтересована в участии в программе производства и закупки американских истребителей F-35.
Источник РИА Новости в турецком секретариате оборонной промышленности ранее сообщил, что переговоры между Москвой и Анкарой о поставках российских истребителей продолжаются, определенности в них пока что нет.
Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристик истребитель приближен к боевым самолетам пятого поколения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в начале сентября посетил авиасалон МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным, заинтересовавшись истребителями Су-35 и Су-57. США ранее исключили Турцию из программы F-35 за закупку Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Су-35 пилотажной группы Соколы России во Владивостоке
19 октября, 20:49РИА Новости
Россия надеется на реализацию контракта на Су-35 для Индонезии
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