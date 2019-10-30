В Турции прокомментировали сообщения о планах закупки российских Су-35

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35. Об этом сообщает портал Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения СМИ о планах закупки у России истребителей Су-35. Об этом сообщает портал Haberler

Ранее турецкое издание Daily Sabah cо ссылкой на военные источники сообщило, что Москва и Анкара близки к заключению контракта на поставку партии истребителей Су-35.

По словам Акара, Турция по-прежнему заинтересована в участии в программе производства и закупки американских истребителей F-35.

Источник РИА Новости в турецком секретариате оборонной промышленности ранее сообщил, что переговоры между Москвой и Анкарой о поставках российских истребителей продолжаются, определенности в них пока что нет.

Су-35 - многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++ с двигателями с управляемым вектором тяги. Поколение 4++ указывает, что по совокупности характеристик истребитель приближен к боевым самолетам пятого поколения.