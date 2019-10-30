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РИА Новости
Культура

HBO анонсировал новый приквел к "Игре престолов"

03:45 30.10.2019 (обновлено: 04:40 30.10.2019)
2019
© HBOСтоп-кадр тизера последнего сезона сериала "Игра престолов"
Стоп-кадр тизера последнего сезона сериала Игра престолов
© HBO
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. HBO снимет новый сериал-приквел к "Игре Престолов" об истории династии Таргариенов, сообщается на сайте телеканала.
Ранее издание Hollywood Reporter сообщило, что HBO не буде продолжать съемки приквела к сериалу "Игра престолов" по сценарию Джейн Голдман о первой битве людей с белыми ходоками.
"HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon ("Дом дракона"), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом", - говорится в заявлении.
За основу сериала будет взят цикл книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, действия будут разворачиваться за 300 лет до "Игры престолов" и расскажут об истории одного из великих домов Вестероса - дома Таргариенов.
Пилотную серию, а также несколько других эпизодов, снимет Мигель Сапочник, снявший две серии пятого сезона "Игры престолов", а также два последних эпизода шестого сезона, один из которых - "Битва бастардов" - принес режиссеру премию "Эмми" за лучшую режиссуру драматического сериала в 2016 году.
Телесериал "Игра престолов" был снят по фэнтези-циклу "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.
Исполнительный продюсер Дэвид Бениофф и сценарист Д. Б. Уайсс сериала Игра престолов
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КультураИгра престолов (сериал)США
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