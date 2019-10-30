HBO анонсировал новый приквел к "Игре престолов"

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. HBO снимет новый сериал-приквел к "Игре Престолов" об истории династии Таргариенов, сообщается на сайте телеканала.

Ранее издание Hollywood Reporter сообщило, что HBO не буде продолжать съемки приквела к сериалу "Игра престолов" по сценарию Джейн Голдман о первой битве людей с белыми ходоками.

"HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon ("Дом дракона"), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом", - говорится в заявлении.

За основу сериала будет взят цикл книг "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина, действия будут разворачиваться за 300 лет до "Игры престолов" и расскажут об истории одного из великих домов Вестероса - дома Таргариенов.

Пилотную серию, а также несколько других эпизодов, снимет Мигель Сапочник, снявший две серии пятого сезона "Игры престолов", а также два последних эпизода шестого сезона, один из которых - "Битва бастардов" - принес режиссеру премию "Эмми" за лучшую режиссуру драматического сериала в 2016 году.