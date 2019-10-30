Первая группа японских туристов прибыла на южные Курилы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 окт – РИА Новости. Теплоход "Этопирика" с первой группой японских туристов прибыл в среду из порта Немуро на Хоккайдо в порт Южно-Курильска на острове Кунашир, сообщила РИА Новости представитель сахалинской туристической компании "Битомо".

Пилотный проект по посещению туристов из Японии курильские острова Кунашир и Итуруп должен был стартовать 11 октября, но был перенесен на более поздний срок по инициативе российской стороны.

"Первая туристическая группа в составе 44 человек в настоящее время проходит таможенные формальности. Среди гостей есть и правительственные чиновники", - рассказала собеседница агентства.

По словам представителя туроператора, 30 и 31 октября туристы из Японии проведут на Кунашире, а 1 и 2 ноября отправятся на соседний остров Итуруп.

Договоренность о первом пилотном туре на Кунашир и Итуруп была достигнута на встрече лидеров Японии и России в июне этого года в Осаке. Это фактически первый проект, получивший реальное воплощение в рамках совместной экономической деятельности двух стран на островах.

В декабре 2016 года во время визита в Японию президент России Владимир Путин договорился с японским премьер-министром Синдзо Абэ проработать возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.

© Фото : Ли Ген Хи Визит первой группы японских туристов на Южные Курилы © Фото : Ли Ген Хи Визит первой группы японских туристов на Южные Курилы

Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.