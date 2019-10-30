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РИА Новости

Минпросвещения предлагает школам провести флешмоб в День народного единства

03:29 30.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкольный класс
Школьный класс
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школьный класс. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министерство просвещения РФ предлагает ученикам 8-9 классов ко Дню народного единства провести акцию "Я люблю свою страну", предполагающую публикацию фотографий в Instagram с хештегом #ЯлюблюсвоюСтрану.
"Во внеурочное время в основной школе целесообразно организовать и провести акцию "Я люблю свою страну". В основу акции может быть положена идея смартмоба с использованием Instagram, в котором ученики делятся своими знаниями о России и дружбе через фотографии... Участники – учащиеся 8-9 классов школы", - говорится в методических рекомендациях Минпросвещения, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Поясняется, что задача акции – представить особенности жизни в своем селе, городе, регионе "с целью формирования любви к своей малой родине, дружбы и взаимопонимания между народами, проживающими в многонациональном регионе".
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Добавляется, что при подготовке акции школьники фотографируют местность и проводят фотосессию со своими друзьями, одноклассниками, родными и размещают фотографии в Instagram с использованием хештега #ЯлюблюсвоюСтрану.
Ученикам младших классов предлагают рассказать о событиях Смутного времени, пояснить, почему день освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году стал официальным праздником России, а также обсудить с ними смысл понятия "единство". Для этого им предлагается игра-путешествие "Мы дети твои, Россия", в ходе которой школьники, в том числе, должны объяснить, "как они понимают такие слова гимна, как "Россия – священная наша держава", "Братских народов союз вековой", "Предками данная мудрость народная".
Как отмечается в рекомендациях, тему "Смута в России" на уроках истории проходят в седьмом классе и учащиеся 5-6 классов с этой темой мало знакомы, но они изучают тему "Россия – многонациональное государство" на уроках обществознания. Поэтому учителям предлагается День народного единства в этих классах провести в форме фестиваля национальных культур "В дружбе народов – единство России!".
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Занятие, посвященное Дню народного единства в старших классах, рекомендуется провести в формате форума или конференции.
"Желательно при организации и проведении мероприятий, посвященных Дню народного единства, привлекать депутатов или представителей исполнительных органов местного самоуправления. Формой общения с ними может стать дискуссионный клуб, где учащиеся и представители власти смогут высказать свою точку зрения", - добавляется в рекомендациях.
"Завершить праздник в школе желательно проведением флешмоба "Россия объединяет", - добавляют составители рекомендаций.
Для участия во флешмобе школьникам раздают белые, голубые, красные воздушные шары. В начале флешмоба ведущий говорит, что в школе отмечается День народного единства - "праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости". Затем участники выстраивают слово "Россия", делается фотография на память. В конце флешмоба участники скандируют: "Россия объединяет! Россия объединяет!".
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