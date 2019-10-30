Росгосцирк создаст совет для помощи в выдаче лицензий на работу с животными

МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Росгосцирк готов к 2020 году организовать работу совета, который мог бы консультировать Россельхознадзор по выдаче лицензий артистам и учреждениям на работу с животными, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Первого января 2020 года вступают в силу положения федерального закона "Об ответственном обращении с животными" в части лицензирования деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Россельхознадзор наделяется правом на предоставление лицензий. В мае гендиректор Росгосцирка Владимир Шемякин выступил с инициативой создания профильного совета на базе Росгосцирка, который стал бы первой инстанцией, предоставляющей рекомендации Россельхознадзору о возможности выдачи этих лицензий.

"Российская цирковая отрасль остро и незамедлительно нуждается в государственном регулировании. Прежде всего, в вопросе выдачи лицензий на использование животных в номерах программ. На данный момент деятельность представителей такой профессии, как дрессировщик, в России не лицензирована. Нередки ситуации, когда работать с хищниками на арену выходят не профессионалы, досконально знающие специфику, а новички-любители", - отметили в пресс-службе компании.

Так, в октябре в карельском городе Олонец медведь набросился на дрессировщика во время выступления. Видео инцидента было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как медведь выполняет цирковой номер с тележкой. Внезапно животное набросилось на стоявшего рядом дрессировщика. Другой сотрудник цирка начал бить зверя ногами, однако медведь не обращал на это внимание. После этого мужчине пришлось применить электрошокер.

"Ситуация, когда несчастный случай из-за погрешностей в технике безопасности и ошибок сотрудников в одном частном шапито дискредитирует всю отрасль, недопустима, слишком дорога цена таких ошибок. И я бы хотел, чтобы люди были уверены, что российский цирк – это безопасно, качественно и гуманно по отношению к животным. Безусловно, поведение любого животного, в особенности хищника, непредсказуемо. Именно поэтому на первый план должна выходить подготовка дрессировщика, а определять компетенцию артиста должны специалисты высокого уровня", - сказал Шемякин, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнили РИА Новости в Росгосцирке, уже есть список экспертов, которые готовы войти в профильный совет.