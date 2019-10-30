Племянница солиста "Иванушек" обвинила в его смерти гражданскую жену

МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Племянница участника группы "Иванушки International" Олега Яковлева Татьяна обвинила в смерти музыканта его гражданскую жену Александру Куцевол. Соответствующее заявление она сделала в эфире программы " Племянница участника группы "Иванушки International" Олега Яковлева Татьяна обвинила в смерти музыканта его гражданскую жену Александру Куцевол. Соответствующее заявление она сделала в эфире программы " Прямой эфир " на телеканале "Россия-1"

По словам Яковлевой, после того, как певец впал в кому, Куцевол, представившись его гражданской женой, якобы разрешила медикам отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких.

При этом никаких доказательств своим словам Яковлева не привела.

Сама Куцевол пока никак не прокомментировала обвинения в свой адрес.