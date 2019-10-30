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РИА Новости

Племянница солиста "Иванушек" обвинила в его смерти гражданскую жену

03:16 30.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в фотобанкПевец Олег Яковлев
Певец Олег Яковлев
© РИА Новости / Валерий Левитин
Перейти в фотобанк
Певец Олег Яковлев. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Племянница участника группы "Иванушки International" Олега Яковлева Татьяна обвинила в смерти музыканта его гражданскую жену Александру Куцевол. Соответствующее заявление она сделала в эфире программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1"
По словам Яковлевой, после того, как певец впал в кому, Куцевол, представившись его гражданской женой, якобы разрешила медикам отключить его от аппарата искусственной вентиляции легких.
При этом никаких доказательств своим словам Яковлева не привела.
Сама Куцевол пока никак не прокомментировала обвинения в свой адрес.
Олег Яковлев стал солистом группы "Иванушки International" в марте 1998 года. Официально певец, начавший в 2012 году сольную карьеру, ушел из группы в 2013-м. Музыкант скончался на 48-м году жизни 29 июня 2017 года в одной из московских больниц после тяжелой болезни.
Солисты группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов и Олег Яковлев во время выступления
29 июня 2017, 12:00РИА Новости
Олег Яковлев: актер театра кукол, не захотевший быть за ширмойБывший солист российской поп-группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в четверг в Москве. Дипломированный актер театра кукол, не захотевший быть за ширмой, — в фотоленте Ria.ru.
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Шоу-бизнесИванушки InternationalРоссия-1 (телеканал)Олег Яковлев (певец)Россия
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