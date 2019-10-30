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РИА Новости

Россияне стали реже простужаться, показало исследование

03:14 30.10.2019 (обновлено: 04:21 30.10.2019)
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© Depositphotos / stokketeГрипп
Грипп
© Depositphotos / stokkete
Грипп. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Доля продаж лекарств без рецепта в сезон простудных заболеваний, который начался в сентябре, традиционно увеличилась, но относительно прошлого года она снизилась, свидетельствуя о более низком уровне респираторных болезней в сравнении с прошлом годом, говорится в исследовании фармацевтического рынка РФ компании DSM Group (имеется в распоряжении РИА Новости).
"Традиционно осенью в сезон простудных заболеваний и гриппа доля безрецептурных препаратов возрастает, а продажи Rx-препаратов (рецептурных - ред.) падают. Это связано с сезонностью продаж противовирусных и противомикробных препаратов, которые в основной своей массе отпускаются без рецепта", - говорится в материалах.
Эксперты отмечают, что не стал исключением и сентябрь 2019 года, когда доля продаж ОТС-средств (безрецептурных - ред.) в рублевом эквиваленте была выше, чем доля препаратов рецептурного отпуска (50,3% и 49,7% соответственно). Между тем, в сентябре прошлого года на долю лекарств без рецепта приходилось 51,9% продаж, а лекарства по рецепту заняли 48,1% этого объема.
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"Таким образом, можно говорить, что уровень простудных заболеваний в 2019 году ниже, чем в 2018 году. В первом месяце осени доля, которую занимали безрецептурные препараты в рублях, сократилась на 1,6%. Что касается натурального объема потребления, то распределение долей между лекарствами в зависимости от типа отпуска выросло также в пользу рецептурных препаратов на 1,4%", - отмечается в исследовании.
Рейтинг продаж лекарственных препаратов заметно изменился с точки зрения терапевтического назначения. В частности, по итогам сентября максимальная доля (17,4%) в стоимостном объеме по-прежнему принадлежала препаратам группы "Пищеварительный тракт и обмен веществ", но по сравнению с августом она снизилась на 1,2 процентного пункта. Доля продаж таких лекарств в натуральном выражении в сентябре составила 15,6% (минус 0,9 процентного пункта к августу).
На втором месте по объему продаж - препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы: на них в сентябре приходилось 14,1% продаж, по сравнению с августом их доля снизилась на 1,5 процентного пункта (в натуральном выражении - 12,4%, минус 1 процентный пункт).
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Препараты для лечения заболеваний респираторной системы - на третьем месте, с долей в объеме продаж в сентябре 14%. Между тем, по сравнению с августом она выросла сразу на 3,1 процентного пункта. Доля продаж в натуральном выражении составила 16,7% (плюс 3,5 процентного пункта к августу).
В DSM Group отмечают, что наибольшим темпом прироста объема реализации отметились противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы (плюс 46,6%), а максимальное падение продемонстрировали препараты для лечения заболеваний кожи (минус 6,7%).
Объем коммерческого рынка лекарственных препаратов в сентябре, по оценке экспертов, составил 89,9 миллиарда рублей (в розничных ценах), увеличившись по сравнению с августом на 10,1% в связи с традиционным ростом аптечных продаж после летнего "затишья", а по сравнении с сентябрем 2018 года - на 5,5%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в сентябре по сравнению с августом снизилась на 0,9% и составила 192,2 рубля.
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