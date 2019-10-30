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РИА Новости
РИА Наука

Ученые рассказали, куда планируют приземлить капсулу с лунным грунтом

03:05 30.10.2019
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© NASAВид на Землю с Луны
Вид на Землю с Луны
© NASA
Вид на Землю с Луны. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Возвращаемый аппарат станции "Луна-28" с грунтом, взятым с южного полюса естественного спутника Земли, в конце 20-х годов планируется посадить под Волгоградом или Жезказганом, следует из публикации в журнале "Вестник НПО имени Лавочкина".
Ранее сообщалось, что запуск лунной посадочной станции "Луна-28" с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 намечается в 2027 году. Станции предстоит совершить посадку на южном полюсе Луны, взять образцы лунного грунта в замороженном виде и возвратить их на Землю в специальной капсуле.
В публикации журнала предприятия Роскосмоса рассматриваются траектории возвращения капсулы с лунным грунтом с Луны в заданные районы Земли. В качестве районов приводятся государственный центральный межвидовой полигон Минобороны РФ Капустин Яр, находящийся юго-восточнее Волгограда, и полигон под Жезказганом (Казахстан).
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"Энергетические, геометрические и временные характеристики траекторий возвращения с Луны на полигон Капустин Яр оказались очень близки к их аналогам, полученным при возвращении космического аппарата на полигон Жезказган (Казахстан)", - отмечается в публикации.
В начале октября руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов сообщил, что "Луна-28" может доставить на Землю от двух до четырех килограммов образцов лунного грунта. Всего станция возьмет 10 образцов лунного грунта на глубине до одного метра, масса каждого из них составит 150 граммов. Ученые ожидают, что в каждом образце будет содержаться до восьми граммов воды в замороженном состоянии.
Также в начале октября руководитель лаборатории нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ Максим Литвак рассказал, что в составе "Луны-28" планируется запустить мини-луноход. Он будет иметь массу от 30 до 100 килограммов, перемещаться со скоростью не более 3 километров в час на расстояние до 30 километров и работать в течение одного года. Кроме того, его оборудуют манипулятором.
В 1970-1976 годах советские станции "Луна-16", "Луна-20" и "Луна-24" доставили на Землю 326 граммов лунного грунта. Их возвращаемые аппараты приземлялись под Жезказганом и Сургутом.
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