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РИА Новости

Пиар-директор Началовой прокомментировала слухи о причастности к ее смерти

02:40 30.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПевица Юлия Началова
Певица Юлия Началова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Певица Юлия Началова. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Анна Исаева, пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой, опровергла слухи о ее причастности к смерти исполнительницы. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
Ранее в СМИ появилась информация, что Исаева могла навести на Началову порчу.
"Речь шла вообще не обо мне! О другом человеке! Мою фамилию приписали", - написала Исаева.
Она также добавила, что в ближайшее время "друзья, знающие ситуацию изнутри, собираются обнародовать свои заявления на предмет этой клеветы".
Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца.
Певица Юлия Началова
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Шоу-бизнесУмерла Юлия НачаловаЮлия НачаловаРоссия
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