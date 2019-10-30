Пиар-директор Началовой прокомментировала слухи о причастности к ее смерти

Ранее в СМИ появилась информация, что Исаева могла навести на Началову порчу.

"Речь шла вообще не обо мне! О другом человеке! Мою фамилию приписали", - написала Исаева.

Она также добавила, что в ближайшее время "друзья, знающие ситуацию изнутри, собираются обнародовать свои заявления на предмет этой клеветы".