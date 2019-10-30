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РИА Новости

В Армении приветствовали решение конгрессменов в США признать геноцид армян

02:08 30.10.2019 (обновлено: 04:40 30.10.2019)
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© AP Photo / Alex BrandonЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава МИД Зограб Мнацаканян приветствовали решение палаты представителей США признать геноцид армян в Османской империи в 1915 году.
Палата приняла историческое решение большинством в 405 человек против 11. Аналогичные резолюции неоднократно вносились и ранее, но до сих пор не получали поддержки конгрессменов.
"Я приветствую историческое голосование конгресса США, признающее геноцид армян. Резолюция 296 - смелый шаг на пути к служению правде и исторической справедливости, которая также принесет утешение миллионам потомков армян, выживших во время геноцида", - написал Пашинян в Twitter.
Премьер также поздравил соотечественников и выразил "восхищение" армянской диаспорой в США, "чьи самоотверженность и упорство были движущей силой и вдохновением для сегодняшнего исторического голосования".
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
01:16РИА Новости
Чавушоглу осудил решение палаты представителей США признать геноцид армян
"Справедливость и правда отразились в исторической резолюции палаты представителей 296. Это дань памяти жертв геноцида", - написал в Twitter глава МИД. Он выразил "глубокую благодарность", каждому кто проголосовал за резолюцию.
В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
США фактически признали геноцид армян в 1951 году, когда Вашингтон подал заявление в поддержку жертв геноцида (армян, христиан, евреев и поляков) в Международный суд ООН. В 1981 году президент Рональд Рейган официально использовал этот термин, но последующие президенты вновь отказались от него. Сегодня 49 из 50 штатов на местном уровне признали геноцид армян официально, но на федеральном уровне этого пока не произошло.
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
24 апреля, 16:26РИА Новости
Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в 1915 году
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Никол ПашинянТурцияСШААрменияВ мире
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