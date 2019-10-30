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РИА Новости

СМИ: в Афинах бизнесмена расстреляли из автомата Калашникова

02:00 30.10.2019
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© AP Photo / Petros GiannakourisСотрудник полиции в Греции
Сотрудник полиции в Греции
© AP Photo / Petros Giannakouris
Сотрудник полиции в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 30 окт - РИА Новости. В афинском районе Хайдари во вторник бизнесмена расстреляли из автомата Калашникова, сообщает издание "Прото тема".
По его данным, 49-летний бизнесмен держал предприятие по розничной доставке кофе. В прошлом он обвинялся в нарушении закона об азартных играх (незаконные азартные игры).
В 2016 году мужчину пытались подорвать с помощью бомбы, и, по всей видимости, он нанял полицейских для охраны, пишет издание.
Во вторник двое неизвестных на мотоцикле расстреляли бизнесмена, когда он остановился на машине на светофоре. На месте убийства найдены 18 гильз от автомата Калашникова и четыре гильзы от девятимиллиметрового пистолета.
Как установило следствие, стреляли двое полицейских, оказавшиеся на месте происшествия в свободное от службы время. Они вызвали коллег и дождались их приезда.
Сейчас ожидаются результаты баллистической экспертизы, которые определят, использовалось ли оружие раньше.
Полиция Греции начала внутреннее расследование, каким образом двое полицейских оказались вовлечены в происшествие, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении министерства защиты граждан.
Участники антиамериканской акции протеста в Афинах, Греция. 5 октября 2019
5 октября, 19:27РИА Новости
Полиция применила слезоточивый газ на антиамериканском митинге в Афинах
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