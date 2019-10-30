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РИА Новости

ВТО находится в очень плачевном состоянии, считает Орешкин

02:07 30.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 окт - РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) находится в очень плачевном состоянии, тема ее реформирования идет тяжело, считает российский министр экономического развития Максим Орешкин.
В беседе с журналистами по итогам своего визита во Францию он рассказал, что тема реформирования ВТО идет по нескольким направлениям и работа "ведется тяжело".
"Во время недавнего визита в Саудовскую Аравию эту тему с саудовским министром обсуждали, у них есть ряд инициатив в преддверии "двадцатки". Мне кажется, сейчас ситуация в организации находится в таком очень плачевном состоянии и, дай Бог, во время двадцатки в Саудовской Аравии выработать хотя бы совместные подходы к процессу реформирования ВТО", - сказал Орешкин.
В декабре 2018 года Россия и Франция договорились создать на министерском уровне рабочую группу по реформированию ВТО.
Штаб-квартира ВТО в Женеве
28 октября, 18:21РИА Новости
Источник: ВТО рассмотрит запрос Китая о введении пошлин на импорт из США
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Максим ОрешкинВсемирная торговая организацияРоссияЭкономика
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