ВТО находится в очень плачевном состоянии, считает Орешкин

"Во время недавнего визита в Саудовскую Аравию эту тему с саудовским министром обсуждали, у них есть ряд инициатив в преддверии "двадцатки". Мне кажется, сейчас ситуация в организации находится в таком очень плачевном состоянии и, дай Бог, во время двадцатки в Саудовской Аравии выработать хотя бы совместные подходы к процессу реформирования ВТО", - сказал Орешкин.