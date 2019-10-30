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РИА Новости

В Турции осудили принятие в США законопроекта о санкциях против Анкары

01:40 30.10.2019 (обновлено: 04:00 30.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТурция
Турция
© РИА Новости / Александр Вильф
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Турция. Архивное фото
МОСКВА, 30 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Турции осудило принятие в США законопроекта о санкциях против Анкары, следует из заявления на сайте ведомства.
Ранее палата представителей США почти единогласно одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций против Турции за ее военную операцию в Сирии, а также за покупку российских систем С-400.
"Мы решительно осуждаем принятие законопроекта в Палате представителей США сегодня (29 октября), предусматривающего санкции против Турции в связи с операцией "Источник мира", - говорится в заявлении МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что законопроект "не соответствует духу НАТО и противоречит соглашению, достигнутому по Сирии с администрацией США 17 октября".
Власти Турции также призвали конгресс США "не использовать вопросы двухсторонних отношений для внутриполитических целей". "Мы призываем администрацию США принять необходимые меры, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение наших отношений", - добавили в МИД.
Принятый законопроект предусматривает введение санкций против банка Halkbank и высших турецких должностных лиц, включая министра обороны, а также блокировку активов турецких чиновников. Кроме того, документ предписывает предоставить конгрессу данные об активах семьи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США для дальнейшего обсуждения возможных действий.
Документ теперь должен пройти сенат. После этого он поступит на подпись президенту США.
МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Сергеем Лавровым. 24 августа 2018
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МИД Турции назвал условия вывода войск из Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*.
Москва и Анкара 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. На следующий день минобороны Турции заявило, что Анкара не видит на данном этапе необходимости в новой операции в Сирии в связи с достижением соглашения с РФ по сирийскому урегулированию.
Поставки Турции российских систем ПВО С-400, начавшиеся в середине июля, вызвали кризис в отношениях Турции с США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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